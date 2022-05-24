Muratpaşa Belediyespor genel kurulunu yaptı

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Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde bu sezon yeni bir şampiyonluk mücadelesine hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Voleyboldan basketbol ve futbola, jimnastikten haltere, drondan espor’a 12 branşta 650 lisanslı sporcuya sahip Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi’nde gerçekleşen genel kurulda faaliyet ve denetim raporu kabul edilirken seçimler de yapıldı. Buna göre yönetim kurulu üyeliklerine Özcan Yılmaz, Murat Şimşek, Ahmet Öztürk, Yusuf Emre Ertugan, Zühtü Şahin, Derya Karakoç, Bülent Ataş, Yener Altıntaş, Hasan Ercüment Taşdemir, Mehmet Akif Barış Çevik, Ali Müncester seçildi. Denetim Kurulu ise Hüseyin Sarı, Ramazan Diremler, Güray Yılmaz’dan oluştu.

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