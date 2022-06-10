Sarısu Kadınlar Plajı 11 Haziran’da açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı, 11 Haziran Cumartesi günü itibariyle kapılarını açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Kadınlar Plajı, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sezona hazır hale getirildi. Kadınlar Plajı 11 Haziran Cumartesi gününden itibaren misafirlerine kapılarını açıyor. Girişin ücretsiz olduğu Sarısu Kadınlar Plajı, her gün 08.0018.00 saatleri arasında kadınlara hizmet verecek. 18.00’dan sonra ise karma olarak hizmet sunacak.



Tüm çalışanlar kadın

Sarısu Kadınlar Plajı içerisinde büfe, kafeler, çocuk parkı, spor alanı, mescit, engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu ve plaj olanakları bulunuyor. Plajda güvenlik personelinden cankurtarana ve temizlik görevlisine tüm çalışanlar kadınlardan oluşuyor.

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