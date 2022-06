Minik öğrencilerden Başkan Esen’e Babalar Günü sürprizi

Konyaaltı Belediyesi’ne ait kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, Belediye Başkanı Semih Esen’e sürpriz ziyarette bulunarak Babalar Günü’nü kutladı. Çocuklar, kendi yaptıkları birbirinden renkli hediyeleri Esen’e verdi.

Ziyaretin kendisini çok mutlu olduğunu belirten Esen, “Çocuklarımızı misafir etmekten son derece mutluyum. Ayrıca kendi çabaları ile yaptıkları hediyeler de aldığım en güzel Babalar Günü hediyelerinden” dedi. Minikleri kapıda karşılayan Esen, onlarla sohbet ederek kendisi için yazılan notları okudu. Çocukların düşüncelerinin çok temiz ve şeffaf olduğunu söyleyen Esen, “Onlar düşündüğü ve hissettiği her şeyi samimi bir şekilde söylüyor. Bu yüzden çocukların bizler hakkında düşünceleri çok önemli” şeklinde konuştu.



“Kreşlerimiz çok beğeniliyor”

Konyaaltı Belediyesi’nin kreşlerine yoğun talep olduğunu söyleyen Esen, bunun sebebinin ise belediye bünyesinde bulunan kreşlerde sağladıkları kaliteli ve çağdaş eğitim imkânı olduğunu belirtti. Belediye kreşlerinin özellikle çalışan aileler için büyük bir hizmet olduğunu aktaran Esen, bu konu ile ilgili vatandaşlardan çok fazla talep aldıklarını söyledi. Konyaaltı Belediyesi’nin 4 kreşi olduğunu belirten Esen, göreve geldikten sonra 2 kreşi hizmete açtıklarını vurguladı. Yakın zamanda büyük bir kreş kampüsü yapacaklarını ifade eden Esen, “Bu yapacağımız yeni kreş çok büyük olacak. Sıradan bir kreş olmaktan ziyade kampüs şeklinde olacak. Yaklaşık bin öğrenci kapasiteli olmasını planladığımız kreş kampüsünde öğrencilerin aradığı her şey yer alacak” dedi. Kreşlerde eğitim veren öğretmen kadrosundan da çok memnun olduğunu söyleyen Esen, rehavete kapılmadan her zaman üstüne koyarak kaliteyi artıracaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.