Çevreci projeler hayat bulacak

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi “Doğa Dostu Kent ve Duyarlılık” temasıyla düzenlenen Kahramanmaraş EXPO 2023’e hem bahçe olarak hem de 3 adet fikir projesiyle katılacaklarını bildirdi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenecek EXPO 2023’te yarışmaya katılacak projelerin, aynı zamanda Konyaaltı’nda da hayata geçirilmesi planlanıyor. Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürü F. Öncü Baloğlu, projeleri hayata geçirdiklerinde Antalya’da örnek olacağını söyledi.



Konyaaltı Müze Evi

Hazırlanan projeler arasında, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in seçim vaatleri arasında olan Konyaaltı Müze Evi de yer aldı. Konyaaltı’na özgü motifleri olan, iç mimarisinden dış peyzajına kadar tamamen yöreye ait eski tip Konyaaltı Evi’ne yeniden hayat vermek istediklerini söyleyen Esen, “Yerel kültürlerin, motiflerin ve geleneksel yaşam tarzının kaybolmaması için Konyaaltı Müze Evi’ni yeniden canlandırmak istiyoruz. Arkadaşlarımız bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün sunulan projede de gördüm ki bu evi kesinlikle Konyaaltı’na kazandırmalıyız. Çünkü bu evler Konyaaltı’nın geçmişini ve yaşam tarzını yansıtıyor” dedi. Bölge halkının, yaşam tarzını unutmaması gerektiğine vurgu yapan Esen, bir toplumu özel kılan şeylerin başında kültürel miraslar geldiğini kaydetti. Konyaaltı’nda birçok farklı kültürün iç içe uyum içerisinde yaşadığını belirten Esen, Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen vatandaşların, Konyaaltı’ndaki kültürü görmeleri ve tanımalarını istediklerini dile getirdi.

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