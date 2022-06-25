23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 2426 Haziran’da düzenlenen "23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Eski otogar kavşağı yakınında başlayan yürüyüşe, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Festivalin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, iki yıllık pandemi sürecinden sonra yine bir araya geldiklerini hatırlatarak, hemşehrilerin ve misafirlerin festivale coşkusu ve katılımının sevindirici olduğunu söyledi. Festival programına da değinen Başkan Mutlu Ulutaş, “Tiyatrodan sanatsal etkinliklere, yüzme yarışından yemek yarışmasına, söyleşiye kadar birçok faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Özellikle Meis Adası’ndan Kaş’a yüzme yarışı yapılacak. Bunun inşallah Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azalmasına, barışın egemen olmasına, ilişkilerin dostane şekilde genişletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı da ilçenin, ülkenin gözde turizm merkezlerinden biri olmasının yanında dünyanın da göz bebeği olduğunu belirterek, “Kaş, Akdeniz ölçeğindeki en temiz ve berrak denizi, üzerinde hüküm sürmüş binlerce yıllık medeniyetlerin izleri, turizmi ve gastronomisi, ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunan tarımsal değerleriyle artık büyük yarışlarda aday değil, öncü konumuna gelmiştir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları folklor gösterileri yapıldı. Geleneksel Türk El Sanatları ve Uluslararası Karma sergileri açıldı. Akustik müzik konseri verildi.

Yarın, 23. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Geleneksel Yemek Yarışması, Kaş Yemekleri Yarışması, İclal Aydın’la Söyleşi ve İmza programı, Sokak Etkinlikleri ve Kısa Film Gösterimi gerçekleştirilecek. Akşam, pop müzik şarkıcısı Hadise konser verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.