Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla başladı.

Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Yeşilturunculu ekip antrenmanı pas çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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