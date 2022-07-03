Akdeniz foklarının yaşam alanı mağaralara 'tur' tepkisi



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da turist gezdiren bazı tur tekneleri ile kanolar, Akdeniz foklarının yaşam alanı mağaralara girerek sosyal medyadan yayın yapıyor. Bu uygulamanın çok sakıncalı olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Falezlerin birçok noktasında tekneler ve kanolar mağaralara giriyor. Bu mağaralarda Akdeniz fokları yavrulayıp barınıyor. Bu hayvanları rahatsız etmememiz gerekiyor" dedi.

Dünyada sayısı azalan ve nesli tehlike altında olan Akdeniz foklarının yaşam alanlarından birinin de Antalya kıyıları olduğu biliniyor. Betonlaşma ve insani faktörler nedeniyle nüfusları azalmaya başlayan bu canlılar, Antalya'daki falezlerin altındaki mağaralarda yaşamaya çalışıyor. Fakat son zamanlarda turistleri gezdiren tur tekneleri, gezi sırada Akdeniz foklarının yaşam alanı mağaralara kadar giriyor. Turlarda turistlere mağaraların içleri ve falezlerin yapıları gösteriliyor. Kanolar ile falezlere tur düzenleyen farklı bir işletme de benzer bir uygulama yapıyor. Kano ile yapılan bu turlar ise sosyal medyada yayınlanıyor.

'MAĞARA İÇLERİNE KADAR GİRMELERİ YANLIŞ'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yapılan bu turların Akdeniz fokları için çok sakıncalı olduğunu belirterek, bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bazı tur tekneleri turistlere hem şelaleyi hem falezleri göstermek amacıyla bölgelere tur düzenliyor. Bazıları mağaraların içerisine kadar girip, müşterilerine mağaraların ve falezlerin yapısını gösteriyor. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde, şelaleyi veya falezleri karşısından izlemelerinde sakınca yok. Ancak mağara içlerine kadar girmeleri yanlış. O mağaralarda yarasalar, güvercinler ve Akdeniz fokları yaşıyor" dedi.

'BU HAYVANLARI RAHATSIZ ETMEMEMİZ GEREKİYOR'

Akdeniz foklarının rahatsız edilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Tekneler, fokun özel yaşam alanına kadar giriyor. Bu durum hayvanları rahatsız eder ve bu nedenle bölgeyi terk ederler. Hele bir de mağarada yavru varsa; yavruyu da terk edebilir. Çok sakıncalı. Falezlerin birçok noktasında tekne ve kanolar mağaralara giriyor. Bu mağaralarda Akdeniz fokları yavrulayıp, barınıyor. Bu hayvanları rahatsız etmememiz gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-07-03 11:06:33



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