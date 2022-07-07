Şehir içi yolcu midibüsüne çarpan aracın sürücüsü yaralandı Araç hurdaya döndü, kaza abı kameraya yansıdı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolcu almak için durağa yanaşan şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza, Sorgun Mahallesi’nde meydana geldi. 8085. sokaktan Terminal Caddesi istikametine seyir halindeki Hakan Yardan’ın kullandığı 07 LTV 78 plakalı otomobil, Terminal Caddesi girişinde yolcu almak için durakta bekleyen Bülent Doğan’ın kullandığı 07 J 2129 plakalı şehir içi yolcu midibüsüne arkadan çarptı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazada, midibüse arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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