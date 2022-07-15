Antalyaspor, hazırlıklarına tesislerinde devam etti Kırmızı-beyazlılar ikinci etap kamp çalışmasını Almanya'da sürdürecek

Burdur kampını tamamlayan Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam etti.
Burdur’daki birinci etap kamp çalışmasını TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile yaptığı hazırlık maçıyla tamamlayan Antalyaspor, karşılaşmayı Gökdeniz Bayrakdar ve Sinan Gümüş’ün golleriyle 20 kazandı. Kente dönüş yapan Antalya temsilcisi, ara vermeden hazırlıklarına Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde devam etti. Antalyaspor, fitness salonundaki ısınmadan sonra sahada gruplar halinde dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Çalışmada, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de aktif olarak yer aldı. Antrenman sonrası iki gün izne çıkan kırmızıbeyazlılar, 18 Temmuz Pazartesi günü tesislerde toplanarak aynı günün akşamı, ikinci etap kamp çalışması için Almanya’ya hareket edecek. Kırmızıbeyazlılar 1822 Temmuz tarihleri arasında Hannover, 2230 Temmuz’da ise Bielefeld kentinde hazırlıklarına devam edecek. Antalyaspor kamp çerçevesinde; 22 Temmuz’da Bochum, 26 Temmuz’da Bielefeld ve 30 Temmuz’da Borussia Dortmund ile hazırlık maçlarıyla ikinci etap kamp çalışmasını tamamlayarak kente dönüş yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.