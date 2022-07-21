Berber dükkanının önünde vuruldu, saldırgan dayısı çıktı (3)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber dükkanı önünde çay içen yeğeni Mehmet Özcan'ı tüfekle ateş edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen dayı H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2022-07-21 19:28:50



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