Konuksever Yaşlı Evi açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konuksever Yaşlı Evi açılıyor

İHA

Konuksever Yaşlı Evi açılıyor

Yaşlıların nüfusun yüzde 15,4’ünü oluşturduğu Muratpaşa Belediyesi’nde yaşlı evlerinin 5’incisi Konuksever Mahallesi’nde açıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 521 bin 183 nüfusa sahip Muratpaşa’da nüfusun yüzde 15,4’ünü 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Muratpaşa’da kıdemli kent sakinleri, 80 bin 239’a ulaşan nüfuslarıyla Antalya’nın 13 ilçesinden daha kalabalık bir grubu oluşturuyor.
Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmaları, 2014’te başladı. 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Park’ta, ilk yaşlı evi açıldı. Bunu sırasıyla Fener, Soğuksu, Kızılsaray mahallelerindeki yaşlı evleri izledi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşlı evleri projesinin özel bir çalışma olduğunu söyledi. “Yaşlı evlerimiz kendimize has sorunlarımızdan ortaya çıkmış kendimize has bir çözümdür” diyen Başkan Uysal, buralarda 60 yaşını doldurmuş kent sakinlerinin bir araya gelip sosyalleştiğini ifade etti.
Yaşlı evlerinin aynı zamanda önleyici Alzheimer hizmeti maiyetinde olduğunun altını çizen Başkan Uysal, belediyenin çalışmalarını incelemek için dünyanın farklı ülkelerinden Muratpaşa’ya gelen heyetlerin de dikkatini çektiğini dile getirdi. Başkan Uysal, üyelik sistemiyle hizmet veren, sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı yaşlı evlerinin 5’incisini şimdi Konuksever Mahallesi’nde açacaklarını söyledi. Konuksever Yaşlı Evinin, 29 Temmuz Cuma açılacağı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER 40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle ...
Roma dönemi altın tarihi eserlerle yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Roma dönemi altın tarihi eserlerle yakalanan şüpheli ...
Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki durağı Alanya oldu
YEREL HABERLER Rumen pop star Minelli'nin dünya turnesinden önceki ...
Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanı Esenkurt oldu
YEREL HABERLER Ak Gençlik Ocakları Antalya İl Başkanı Esenkurt oldu
Antalya OSB sanayicisi okuluna sahip çıkıyor Antalya OSB Teknik Koleji’ne destek olmak için kampanya başlattılar
YEREL HABERLER Antalya OSB sanayicisi okuluna sahip çıkıyor Antalya ...
'Dövizle getirilen binlerce araç, yediemin otoparklarında çürüyor'
YEREL HABERLER 'Dövizle getirilen binlerce araç, yediemin ...
Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü Kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü Kullandıkları ...
Antalya’ya tırda getirilen uyuşturucu Varan'a takıldı
YEREL HABERLER Antalya’ya tırda getirilen uyuşturucu Varan'a takıldı
Danimarka'dan gelen gurbetçi aile evlerine yerleşmiş birini görünce şaşkına döndü Hayallerle aldığı dairesine evdeki tanımadığı kişi yüzünden uzaktan bakabiliyor Danimarkalı gurbetçi tapulu evine giremeyince konuyu mahkemeye taşıdı Tatillerde kullanmak için aldığı eve gidemiyorlar, ailecek otelde kalıyorlar
YEREL HABERLER Danimarka'dan gelen gurbetçi aile evlerine yerleşmiş ...
Adrenalin tutkunu 'Slackline' sporcuları Antalya'da buluşacak
YEREL HABERLER Adrenalin tutkunu 'Slackline' sporcuları Antalya'da ...
Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı
YEREL HABERLER Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı
Iker Casillas: Galatasaray Süper Kupa'da bizi yendi, biz de onları İstanbul'da yenmiştik
YEREL HABERLER Iker Casillas: Galatasaray Süper Kupa'da bizi yendi, ...
20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi hayat kurtarabilir Op. Dr. Nazlı Yavuzer Türe: “Memedeki kitlelerin yüzde 80'i kadınların kendisi tarafından keşfedilmektedir” “İlk muayeneler memenin yapısını tanımaya yardımcı olur”
YEREL HABERLER 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi hayat kurtarabilir Op. ...
Rus turist takside unuttuğu telefona bir saat içinde ulaştı Ticari taksi içerisinde unutulan 20 bin TL değerindeki telefon turiste teslim edildi Ticari taksilerde unutulan diğer eşyalar ise çift kilitli dolaplarda saklanıyor
YEREL HABERLER Rus turist takside unuttuğu telefona bir saat içinde ...
Traktör ile dereye uçan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktör ile dereye uçan sürücü hayatını kaybetti
Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara devam etti
YEREL HABERLER Alanyaspor 2 günlük aranın ardından hazırlıklara ...
Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı
ALTSO'nun Meclis Toplantısını Genç ve Kadın Girişimciler yönetti
YEREL HABERLER ALTSO'nun Meclis Toplantısını Genç ve Kadın ...
Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a 1-0 yenildi
YEREL HABERLER Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a 1-0 yenildi
Antalya’da altyapıya 5 milyar 112 milyon TL’lik yatırım Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “En büyük amacımız kent turizmini 12 aya yaymak”
YEREL HABERLER Antalya’da altyapıya 5 milyar 112 milyon TL’lik ...
Jandarmadan Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a yenildi
YEREL HABERLER Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a yenildi
Antalya'da 'sıcak' saatler Mevsim normallerinin üzerine çıktı termometreler 42 dereceyi gördü Vatandaşlar soluğu ağaç gölgeleri ve şemsiyelerin altında aldı Valilik sıcaklığın mevsim normalinin 4 ila 6 derece üzerinde gerçekleştiği uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da 'sıcak' saatler Mevsim normallerinin ...
Bursa'da çöp evden çıkan Cem Muhammet'in, eğitim heyecanı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: "Kanında bazı sıkıntılar vardı, onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Kalbi, özellikle hareketlerinde kısıtlılıklar var, psikiyatrik tedavisi de devam ediyor" "İştahı yerinde, bundan sonraki süreçte tedavi olur olmaz, eğitimine başlanacak, onun için çok heyecanlı" "AÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete: "Kas gücü yerine geldikçe tedavi süreci değişecek
YEREL HABERLER Bursa'da çöp evden çıkan Cem Muhammet'in, eğitim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.