Antalya’da aralarında kira husumeti bulunan taraflar arasında diş kliniği önünde çıkan bastonlu ve uçan tekmeli kavgada, klinik yetkilisi ile çalışanını darp edilmesine ilişkin karşı taraf konuştu. Aynı binadaki alt kiracı Dr. Veysel Durak ailesinin karıştığı kavganın sağlık merkezine saldırıymış gibi lanse edilmeye çalışıldığını ileri sürerek, “Beni buradan çıkarmak istediler. Ailem telefonla onlara ulaşamadığı için konuşmaya geldi. Burada sağlık merkezine bir saldırı yok, çünkü benim de kliniğim bunun içerisinde. Biz burada hasta değiliz. Hasta olarak doktora saldırmıyoruz veya onlar bize saldırmıyorlar. Tahrik amaçlı polisi çağırıp çete ve ruhsatsız silahları var demişler” dedi.

Olay, 14 Temmuz Perşembe günü Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki özel bir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yaşandı. İddiaya göre, aynı binada üst kiracı olan poliklinik yetkilisi Enver Göktaş ile kliniği bulunan alt kiracı Dr. Veysel Durak arasında kira ve tahliye konularında husumet oluştu. Ardından polikliniğe gelen Veysel Durak’ın babası Ali Durak ve kardeşi Osman Durak, Enver Göktaş ve diş hekimi kardeşi Ahmet Göktaş'ı sordu. Şahısların tehditler savurması üzerine durum polise bildirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin sözlü ifadesine başvurduğu sırada bir süre sonra, Enver Göktaş işyerine geldi. Bu sırada taraflardan Ali. Durak elindeki bastonla, oğulları Osman ve Abidin Durak, tekme ve yumruklarla Enver Göktaş ile kavgaya sonradan dahil olan poliklinik çalışanı Ahmet Hakan Çelik’i darp etmeye başladı. Polis kavgayı biber gazıyla ayırmaya çalıştı. Bir süre daha süren darp sonrası taraflar ekiplerin araya girmesiyle ayrıldı. Yaralanan Göktaş ve Çelik, tedavi için hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

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