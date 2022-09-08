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Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (2)

DHA

Bakan Bilgin: EYT de sözleşme sorunu da önümüzde, çözüyoruz (2)


'EMEKLİLERLE İLGİLİ KAPSAYICI DÜZENLEMELER YAPIYORUZ'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bölge illerinin MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı. Bakan Bilgin, özellikle çalışma hayatındaki soruların çözümü konusunda çeşitli sosyal politikaları arka arkaya uygulama fırsatı bulduklarını söyleyerek, "Toplu sözleşme mekanizmasını yaygınlaştırmak, sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmak gibi yeni çalışmalar yapıyoruz. Bilhassa 12 Eylül uzantısından kaynaklı sorunların değiştirilmesi konusunda kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Gelir dağılımı düzenleyecek en önemli mekanizma toplu sözleşme, bu nedenle sendikalaşma oranını artırmak zorundayız. İş gücüne katılım oranı arttıkça da emekçilerin sorunları artıyor. Emeklilerin, çalışanların diğer sorunlar var. Geçici işçilerin sorunları var. 2000'de geçici işçiydi hala geçici ve hala geçmeyen statüsünde işçiler var, onları geçireceğiz. Kadro sorunlarını çözeceğiz. Emeklilerle ilgili kapsayıcı düzenlemeler yapıyoruz. Kısaca Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim çözmemiz gereken mesele, bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Konjonktürün önümüze koyduğu sorunların çözümüne yönelik, bunların hepsini devam ettireceğiz. Enflasyon sosyal hayatı tahrip ettikçe biz yeni politikaları devreye sokacağız" dedi.
'SANAYİCİMİZ, TURİZMCİMİZ MUTLU'
Bölgesel toplantıların ilkinin Antalya'da gerçekleştirildiğini belirten Binali Yıldırım da bunu Türkiye'nin diğer bölgelerinde de devam ettireceklerini açıkladı. Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekare vatan toprağı ve 492 bin kilometrekare mavi vatandan sorumlu bir ülke olmadığını dile getiren Yıldırım, etrafını çevreleyen büyük coğrafyanın meseleleriyle ilgili olduğunu anlattı. Sorunları halının altına süpürmediklerini ve üstüne gittiklerini belirten Yıldırım, şunları söyledi:
"Hiçbir zaman vatandaşımızın içinden ayrılmadık, sitem ettiğinde saygımızda kusur etmedik. Enflasyon bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir numaralı problemi haline gelmiştir. Enflasyon haksız bir servet transferine sebep oluyor. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal yapıyı rahatsız eden bir şey. Bunu da kontrol altına almanın 2 usulü var. Biri mücadele etmek, daha çok üretmek, pahalı olan şey, az olan şeydir. Ben bu kışın başında 'Ekin deliler gibi, dağı taşı ekin, hiç merak etmeyin pişman olmayacaksınız' dediğimde muhalifler biraz bizi Ti'ye aldılar ama bugün para ediyor. Sanayicimiz, turizmcimiz mutlu, hizmet sektörünün her türlüsü yaptığı işin karşılığını alıyor. Enflasyona karşı onlar kendini koruyor. Sabit gelirliler bu enflasyona karşı korunması gereken kişiler. Yapılan düzenlemeler, kredi borçlarının, icra borçlarının silinmesi, 3600, asgari ücretle ilgili tarihte görülmemiş bir şey oldu. EYT meselesi bu dosyada Sayın Bakanımızın önünde. Ama bunlardan daha önemlisi sosyal desteklerin, sabit gelirlilere yönelik desteklerin devamı gelecek ve eldeki imkanların kullanımıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilecek."
'MİLLETİN SESİNE KULAK VEREREK YOL ALIYORUZ'
6'lı masayı da eleştiren Binali Yıldırım, "Milletin derdiyle dertlenmek herkesin karı değildir. Şimdi birileri oturuyor bir yuvarlak masa etrafında, 2 ayda bir anlattıkları 2 konu var. Birisi yemek menüsü, ikincisi bir sonraki toplantının tarihi. Yani bunlar da lazım da millete bir faydası yok. Kendilerinin işini görebilir. Asıl olan millettir. Millet de huzur, istikrar istiyor, dayatmaların, darbelerin, vesayetin tekrar gündeme oturmasını istemiyor. Güven, güçlü iktidar istiyor. Güçlü iktidara niye ihtiyacımız var? Etrafımıza bir baktığımızda güçlü iktidara neden ihtiyacınızın olduğu da apaçık ortada. Bunun için de 21 yıldır dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Şimdi de Cumhur İttifakı olarak inşallah 2023'te hem Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem de parlamentoda güçlü temsiliyetimizi gerçekleştireceğiz. Kim ne derse desin, içeriden ve dışarıdan hayallere kapılanlar olabilir, biz bunlara kulak vermiyoruz. Biz milletin sesine kulak vererek yol alıyoruz. Millet bizim istikametimizi nasıl belirlerse bugüne kadar hep böyle gittik, bundan sonra da böyle gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-09-08 15:56:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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