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Bakan Ersoy: Gecelik turist gelirinde hedefimiz 93 dolar

DHA

Bakan Ersoy: Gecelik turist gelirinde hedefimiz 93 dolar


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 62 dolara kadar gerileyen gecelik turist gelirine ilişkin, "Yüzde 35'lik bir artışla 8384 dolar bandını yıl sonunda yakalayacağını görüyoruz. Önümüzdeki sene bunu daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Hedefimiz 93 dolar. Her yıl bunu artırarak, devam ettireceğiz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Aksu ilçesinde Kültürel Miras Koruyucuları Eğitim Projesi kapsamında BanuUfuk Cömertoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. 41 okulda 2 bin öğrencinin seçilip, 'Kültürel Miras Koruyucusu' olarak gönüllü görev alacağı proje için Bakan Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte kültürel miras koruyucusu eğitimini tamamlamış öğrencilere kimlik kartlarını takdim etti.
BULUNAN ESERLER TOPLAMIN YÜZDE 10'U BİLE DEĞİL
Kültürel Miras Koruyucuları Projesi'nde Antalya'nın pilot il seçildiğini belirten Bakan Ersoy, Anadolu'nun her yerinin, kültür varlıkları fışkıran çok değerli bir hazineye sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bunların korunması da ancak öğrencilerimize küçük yaşta verilecek eğitimlerle mümkün olabiliyor. Çünkü şu ana kadar bulunmuş olan hazineler, toplam kapasitenin yüzde 10'u bile değil. Birçoğu hala toprak altında veya Anadolu'nun çeşitli noktalarına yayılmış durumda. Biz de bu sebeple küçük yaşta çocuklarımızı eğiterek, kültür varlıklarımızın, hazinelerimizin korunması, gelecek nesillere aktarılması için bilinçlendirme pilot projesini başlattık" dedi.
ÖREN YERLERİNE YAKIN OKULLAR SEÇİLDİ
Bu kapsamda Antalya, Alanya, Side ve Demre müzelerinden öğrencilere eğitim verecek uzmanların devlet tiyatrolarında drama dersi aldığını belirten Bakan Ersoy, ören yerlerine yakın okulların seçildiğini söyledi. İlk etapta 41 okulda 2 bin öğrenciye ulaştıklarını belirten Ersoy, yıl sonuna kadar hedefin 10 bin öğrenci olduğunu kaydetti. Ersoy, derslerin oyun şeklinde verildiğini hatırlatarak, öğrenciler için de çok zevkli olduğunu dile getirdi.
Bu programı alan öğrencilere birer kimlik kartı, rozet, ilgili defter ve kitapları verdiklerini belirten Bakan Ersoy, "Video içerikli eğitimleri, animasyon programlarıyla yapıyoruz. Bir tane de animasyon karakterimiz var; Defne ve Çınar. Defne ve Çınar'ın anlatımıyla uzman arkadaşlarımız bu eğitimleri tamamlıyor. Hedefimiz; bu yıldan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bu projeyi Türkiye geneline yaymak. Önemli olan, kültür varlıklarımızı keşfedildiği, bulunduğu andan itibaren korumak. Ve bu korunmuş eserlerin mümkünse sergilenmesini sağlamak ve gelecek nesillere iletmek. Bu bizim her şeyden önce gelecek nesillere önemli borcumuz. Bunu da yapacak olanlar, küçük yaştan itibaren bu eğitimi alan gençlerimiz" diye konuştu.
'47 MİLYON TURİST, 37 MİLYAR DOLAR' HEDEFİ
Bakan Ersoy, proje tanıtımının ardından da turizm verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sezona '42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir' hedefiyle başlandığını hatırlatan Ersoy, şunları söyledi:
"Şubat sonunda Karadeniz'de çatışma ortamı oluştu. Ama Türkiye birçok önlem paketini devreye almıştı. Bunların başında da Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) geliyor. TGA'nın yoğun tanıtım kampanyaları ile o zaman da açıklamıştık; hedefte bir gerileme olmayacak, inşallah üstüne çıkacağız. Nitekim geçen ay hedefimizi, '47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir' olarak yukarı yönlü revize ettik. Bu bizim, nihai hedefimiz de değil. İnanıyorum ki; yıl sonuna daha vakit var ve gelen rezervasyonlar da oldukça iyi gidiyor. Bu hedeflerimizi tekrar yıl sonunda yukarı doğru revize edeceğiz."
ANTALYA'DA 1213 MİLYON TURİST
Karadeniz'deki çatışmadan en çok etkilenme ihtimali olan bölgenin, bu iki pazardan (UkraynaRusya) yoğun rezervasyon aldığı için Antalya olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Ama yaptığımız pazar çeşitlemesi ve dünya genelindeki yoğun tanıtımlar, olumlu sonuçlarını, meyvelerini verdi. Geçen yılın çok üstünde bir rakam ile Antalya, yılı kapatacak. Geçen sene 9 milyon turist almıştı, bu sene 12 hatta 13 milyonlara erişeceğini düşünüyorum. Hem sezonun uzadığını görüyoruz. Normalde ekim sonunda sezon artık yavaşlamaya başlar. Fakat kasım sonuna kadar sezon devam edecek gibi görünüyor. İyi bir kış geçireceğimizi ümit ediyoruz" diye konuştu.
'KAMPLAR YOĞUN OLACAK'
Bundan sonra Türkiye turizminin rekorlar kırarak, ileriye doğru hedeflerini yakalamaya devam edeceğini kaydeden Ersoy, şöyle dedi:
"Burada önemli olan bir noktada sadece turist sayısı değil; kişi başı gecelik gelirin de çok ciddi şekilde artıyor olması. Bu bizim için asli hedeflerin başında geliyordu. Ve inşallah 8384 dolar bandında kişi başı gecelik gelirinde de bir rekor kırmış olacağız. Türkiye, geçmişteki rekorunu egale etmiş olacak. Bundan sonra da hep artarak, üstüne koyarak, rakamlarını yükseltmeye devam edecek. 62 dolara kadar gerilemişti. Fakat bu yapılan tanıtım çalışmaları ve nitelikli turiste olan konsantrasyon sonuçlarını verdi. Yüzde 35'lik bir artışla 8384 dolar bandını yıl sonunda yakalayacağını görüyoruz. Önümüzdeki sene bunu daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Hedefimiz; 93 dolar. Her yıl bunu artırarak, devam ettireceğiz."
Bakan Ersoy, ürün çeşitlemesine de çok önem verdiklerinden bahsederek hem spor hem sağlık turizmi hem de kültürel değerlerimize yönelik tanıtım faaliyetlerini çok yoğun bir şekilde son 2 senedir yaptıklarını anlattı. Pandemi nedeniyle spor faaliyetlerinde oluşan kısıtlamanın da kalktığını hatırlatan Ersoy, bu sene kampların Antalya'da yoğun olacağını dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-09-13 11:49:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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