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'Marka'sız ağ ile avlanan balıkçılara ceza

DHA

'Marka'sız ağ ile avlanan balıkçılara ceza


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından deniz tabanındaki hayalet ağların önüne geçilmesi ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla hayata geçirilen 'marka' uygulaması kapsamında 30 Eylül'den sonra üzerinde 'QR' kod bulunan markaları, tüm ağ malzemelerine taktırmadan avlanan balıkçılara, 3 bin 714 lira ceza kesilip ruhsatlarına 30 gün el konulacak. Gemi gırgır ise ceza 3 katı uygulanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından ticari avcılık yapanlar için 'marka' uygulaması hayata geçirildi. Uygulamayla denizlerde ve iç sularda yasa dışı avcılığın önlenmesi ve av araçlarının envanterinin çıkarılması amacıyla ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçları markalanarak, kayıt altına alınacak. Balıkçıların, üzerinde 'QR' kod bulunan markaları 30 Eylül'e kadar tüm ağ malzemelerine taktırması gerekiyor. Uygulama ile kaçak avcılığın, deniz canlılarının ölümüne neden olan hayalet ağların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, su ürünleri sektöründeki envanterin çıkarılmasına yönelik uygulama kapsamında kentte 183 gemideki av gereçlerine 3 bin 111 marka takıldığını söyledi. Antalya'da 650 civarında ruhsatlı balıkçı olduğuna değinen Karabulut, "30 Eylül itibarıyla markasız avcılık yapılması yasak. Balıkçılarımız idari yaptırımla karşılaşmaması için 30 Eylül'e kadar markalama uygulamasını yaptırmalı. 30 Eylül'den sonra da markalama çalışmamız devam edecek. 30 Eylül'den sonra markalama yapmayan balıkçılarımız avcılık yapamayacak" dedi
Markalama çalışmasının faydalarını anlatan Karabulut, şunları söyledi:
"Deniz tabanında, habitat ile balıkların üremesini ve deniz canlılarını olumsuz etkileyen hayalet ağlar var. Av araçlarının kaçak kullanılması ya da yakalanmamak için denize atılması söz konusu. Kaçak işlem yapan balıkçılarımız ağ kesiyor, yakalanmamak için gereçlerini denize bırakıyor. Bu da sahipsiz hale geldiği için yaptırım yapılamıyor. Markalama uygulamasıyla hayalet ağın kime ait olduğunu belirleyip yaptırım uygulayacağız."
Karabulut, 30 Eylül itibarıyla marka taktırmadan avlanan balıkçıya 3 bin 714 lira ceza kesilip ruhsatına 30 gün el konulacağını, gemi gırgır ise 3 katı ceza uygulanacağını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-09-19 10:26:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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