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Türkiye'nin ikinci rahim nakillisi Havva Erdem, anne oldu (2)

DHA

Türkiye'nin ikinci rahim nakillisi Havva Erdem, anne oldu (2)


REKTÖR ÖZKAN: NOBEL´E ADAY BİR PROJEDİR
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye´nin ve birçok kadının beklediği müjdeli haberi vermek için toplandıklarını söyledi. Özkan, "2011 yılında dünyanın ilk rahim naklini Derya Sert´e gerçekleştirmiştik. Tıp dünyasında ve kadın doğum alanında çığır açmıştı o proje. Bizden yardım alarak bir sürü ülke rahim nakli gerçekleştirdi. Bir sürü anne, bebek sahibi oldu. Birçok merkeze biz yardım ettik. Ancak bu olayın Türkiye´de çok anlaşılamadığını düşünüyorum. Kadın doğum camiasında bir çığır açtığı için Nobel´e aday bir projedir. Bugüne kadar Nobel alanlar Türk ama Amerika adına aldılar. Keşke listede Türkiye olarak özellikle listede bu ödülü almak çok prestijli olur diye düşünüyorum" dedi.
'TÜM TECRÜBELERİMİZİ KULLANDIK'
Başarılı operasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Özkan, "9 yıl içerisinde birçok aşamadan geçti Derya ve sonunda sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Başarılı olduktan sonra 2021 yılında da ikinci rahim naklini yaptık. Tüm tecrübelerimizi Havva Erdem´de kullandık. Güzel haber geldi. 14 ayın sonunda Havva´nın çok sağlıklı bir bebeği oldu. Çok güzel ve sağlıklı bir bebeği var. Kendisi de kadın doğum servisinde yatıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ÖMER ÖZKAN: DÜNYADA BİZİM TEKNİĞİMİZ KULLANILARAK AMELİYAT YAPILIYOR
AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, rahim nakli sürecinin 11 yıl önce başlayan bir serüven olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyanın en başarılı rahim nakli sonrasında dünyada bizim tekniğimiz kullanılarak ameliyatlar yapılıyor. Birçok ülkede bu ameliyatlar bizim ülkemizin verileri verilerek bu teknik kullanılıyor. Yurt dışında oldukça iyi biliniyor. Bizim ülkemizde bununla ilgili bir altyapı ve mevzuatı gelecekte olacaktır. İnanılmaz talep olan bu konu, tek başımıza altından kalkabileceğimiz bir konu değil. Anne ve bebek gayet sağlıklı. Bu haberi bekleyen birçok aileye de gelecek için umut olur. Büyük bir ekip, özveri ve altyapı gerektiriyor. Ülkemizde bu tür ameliyatların yapılıyor olması çok güzel. Özellikle bize güvenen Sağlık Bakanlığı´nın tüm otoritesine teşekkür ediyoruz. Sağlık turizmi ve ülkenin tıp düzeyini göstermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte nasıl karaciğer, kalp, yüz, kol nakli nasıl sükse yaptıysa rahim nakli de o derecede önemli. Bu tür nakiller geçici bağışıklık sistemini baskılıyor. Bebek sahibi olduktan sonra anne ve çocuk sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor."
'İSVEÇ EKİBİNİ AĞIRLAYIP ANLATTIK´
Dünyaya literatüre bunu yayın olarak koyduklarını aktaran Prof. Dr. Ömer Özkan, "Batıyla savaşmak için kendi ülkenizin de desteğinizi almanız gerekiyor. Biz bunlara vesile olduk ve onlar inşallah gelecekte birçok klinik başarılı bir şekilde yapar. Bizim tek başımıza binlerce aileye yardımcı olma şansımız yok. Derya Sert´in ameliyatından bir hafta sonra bu işle ilgilenen İsveç ekibini ağırladık. Tüm tekniklerimizi ayrıntılı bir şekilde onlara anlattık. Onlar da mükemmel bir iş yaptığımızı bu tekniğin gerçekten işe yarayacağını bizim de desteğimizle yapacaklarını söylediler" dedi.
`BİR HASTAYI DENEK OLARAK KULLANAMAZSINIZ´
Tekniklerinin tüm dünyada kullanılmaya başladığına değinen Prof. Dr. Özkan, şöyle devam etti:
"Biz 3 hastayı hazırlamamıza rağmen biz 1 hastada devam ettik. Derya Sert´e verdiğimiz sözü yerine getirdik. O hastayı ihmal edip ikinci, üçüncü hastayı ameliyat yapalım diye çabaya girmedik. Derya Sert´ten başarılı sonuç alır almaz ikinci hastamıza nakil yaptık. Bir hastayı denek olarak kullanamazsınız. Ama bizim verdiğimiz tüm altyapılarla dünyada bizim tekniğimizle birlikte klinik çalışmalar yapıldı. Biz daha etik daha insanı çalıştığımızı düşünüyoruz. Bu ülkede belki gelecekte 50 sene sonra ilk rahim nakli burada yapıldı diyecekler. Ülkenin sağlık siteminin prestijini göstermek açısından bu tür ameliyatlar bireysel olarak önem taşıyor."
`BİZİM NOBELİMİZ BU ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI OLMASI´
Sağlıklı aldıkları bir hastayı üzerine bir şey katarak ailesine teslim etmenin her şeyden önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Bizim Nobelimiz bu çocukların sağlıklı olması. Nobel başvurusunu biz yapamıyoruz. En büyük rakibimiz olacak olan yer de İsveç. Bunlar batı zihniyetiyle sizi ekarte etmeye çalışırlar. Böyle bir kurul olursa tabi ki onlara vermeye çalışacaklar ama aday gösterme konusunda dünyada belirli yerler var. Daha da önemlisi o kurullara tek başına İsveç´teki bir üniversitenin profesörüyseniz başvurabiliyorlar. İsveç, Norveç ve Danimarka için geçerli. Böyle bir hakkaniyetsizlik var ama olursa ne güzel olur bizim için. Biz Aziz Sancar´la da gurur duyuyoruz. Ama bizim ülkemizden direkt Nobel çıkması bizi onore eder" diye konuştu.
MENDİLCİOĞLU: UMARIM EN KISA SÜREDE BİRLİKTE OLACAKLAR
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, ilk rahim nakli yapılan Derya Sert´in bebeğinin başarılı bir şekilde büyüdüğünü belirterek, "Şimdi mutlulukla ikinci kez yapılan rahim naklinin doğum bilgilerini size veriyoruz. Sevgili Havva Erdem 29 haftalık olarak doğum yaptı. Kız bebek doğdu. Şu an kendisi iyi, doğum başarılı oldu. Gebeliklerin takibi, doğumun biraz daha farklı çeşitli özellikleri var. Çeşitli ilaçlar kullandığı için. Ne kadar güzel ki bebeğimizi doğurttuk. Şu an yoğun bakımda takipte ve sağlıklı. Umarım en kısa sürede yanına verilerek birlikte olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.
ONGUN: 40-50 GÜNLÜK BİR YATIŞ BEKLİYORUZ
Doğum sırasında herhangi bir sorun olmadığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ongun, "29 haftalık, 1720 gram doğdu. Doğar doğmaz ağladı. Herhangi bir sorun doğum esnasında gerçekleşmedi. Bebeğimiz kendi başına nefes alıyor. Çok küçük doğduğu için biz ona solunum desteği yapmaya devam ediyoruz. Stabil olduğu için de oral gastrit sondayla çok yavaş yavaş anne sütüyle beslenmesine geçtik. Uzun bir periyot bizi bekliyor. Şu an için herhangi bir sorunumuz yok. İlk yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji yok. Eğer herhangi bir sorun yaşamayacak olursak yaklaşık 40-50 günlük bir yatış bekliyoruz. İnşallah hep birlikte yüzümüzün akıyla taburcu edip takibe devam edeceğiz" diye görüş belirtti.
DOĞUMHANEDE ALKIŞLAR
Öte yandan Akdeniz Üniversitesi tarafından basın toplantısı sırasında Havva Erdem'in ameliyat, hamilelik süreci ve doğum anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülerde doğumhaneye gitmeden önce eşi Şükrü Erdem ile konuşan Havva Erdem, "Az kaldı kavuşuyoruz" dedi. Doğum öncesi Havva Erdem'in yanına gelen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof.Dr. Ömer Özkan, aileye moral verdi. Tekerlekli sandalye ile ameliyathaneye giden ve heyecanı yüzünden okunan Erdem'e yine ameliyathanede sürecini takip eden Prof. Dr. Ömer Özkan moral verdi, annenin ateşini ölçtü. Doğum sırasında Rektör Özlenen Özkan'ın heyecanı kameraya da yansıdı. Dünyaya gelen kız çocuğunun ağlaması ameliyat ekibini sevince boğdu ve alkış koptu. Kızını Havva Erdem'e gösteren hemşire, "İyi merak etme her şey yolunda" dedi. Kızına bakan anne Erdem, "Annem, hoş geldin kuzum, iyi misin?" dedi. Doğum sonrası Havva Erdem'in eşinin beklediği odaya gelen Ömer Özkan, "Hayırlı olsun" dedi. Havva Erdem'in eşi Şükrü Erdem, "Normalden daha iyi, elinize emeğine sağlık hocam Allah razı olsun" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-09-30 12:46:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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