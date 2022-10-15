2 dakikada 188 gram acı biber yedi, 1'inci oldu



Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde düzenlenen 'Kapya Hasat Şenliği'nde, 2 dakikada 188 gram Şili biberi yiyen Yusuf Karahan, 'acı biber yeme yarışması'nda 1'inci oldu.

Kaş Belediyesi tarafından Kaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaş Ziraat Odası ve Kasaba Mahallesi Muhtarlığı tarafından 'Kapya Hasat Şenliği' düzenlendi. Kasaba Mahallesi'nde son yıllarda üretimi artan ve bölgeye ekonomik kazanç sağlayan kapya biberini tanıtmak için yapılan şenlik, yoğun ilgi gördü. Şenliğe Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Hüseyin Sadık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Erol, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bekik, Salih Usta, Kasaba Mahallesi Muhtarı Süleyman Özen, Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarlarının aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Bu yıl 2'ncisi yapılan şenlik alanında, mahallede üretilen ürünler sergilendi. Şenlik kapsamında 'acı biber yarışması'na 4 yarışmacı katıldı. Yarışmayı 2 dakikada 188 gram Şili biberi yiyen Yusuf Karahan, kazandı. Acı biber yerken bazı yarışmacıların gözlerinin yaşardığı görüldü. Yarışmada ilk 3'e girenlere çeyrek ve gram altın hediye edildi.

Yarışmayı kazanan Yusuf Karahan, "Yarışmak güzeldi. Acıyı seviyorum. Acı biraz yaktı ama güzeldi" diye konuştu.

'Kapya biberi yemek yarışması'nın birincisi Büşra Büyüktekin ise "Meyir çorbasını kapya biberle uyarlayıp, daha lezzetli hale getirdim. Birinci oldum. Bunun için çok mutluyum" dedi.

Şenlikte 'kapya biberi yemekleri yarışması'nda Ali Aksoy, Mehmet Ali Ümit ve Mehmet Ali Karakurt'tan oluşan 3 kişilik jüri, tadım yaptı. Adıyaman yöresi çorbası olan 'Meyir' çorbasını, kapya biberden hazırlayan Büşra Büyüktekin 1'inci oldu. Yarışmaya katılanlar, kapya tatlısı, kapya keki, kapya dolması gibi çok farklı yemekler yaptı. Yarışmada ilk 3'e giren kadınlara, çeyrek ve gram altın hediye edildi.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, "Kaş yaklaşık 35 bin dönüm örtü altı seranın olduğu çok büyük üretim merkezi. Çok değerli, faydalı, ülke ekonomisine katkı sağlayan ürünler var. Tahin festivali de yaptık. Bal festivali yaptık. Çeşitli ürünlerimiz var. Etkinlikler bu ürünlerin daha fazla tanıtılmasını sağlıyor. Hem çiftçimize, üreticimize moral oluyor" diye konuştu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "İlçe nüfusumunuz yüzde 70'nin geliri, tarımsal üretimden kaynaklanıyor. Kapya biber stratejik bir ürün. En güzel bu bölgede yetişiyor. Kilosu 20 liraya alınıyor. Üretimin artması, pazarın gelişmesi için kapya biberin tanıtımını yapacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-10-15 12:37:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.