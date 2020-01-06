Antalya hava durumu 6 Ocak 2020

Sahil kesimlerinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların, sahil kesiminde kuvvetli, Antalya' nın doğu sahil ilçelerinde yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, Antalya' nın doğu iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ilçelerinde zaman zaman yoğun kar yağışlı olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacak.

RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden kuvvetli, Antalya' nın doğu kesiminde yer yer fırtına şeklinde esecek.

UYARILAR: Yağışların, Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Antalya ve Isparta' nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Antalya' nın doğu ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklenmektedir. Denizlerde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına beklenmektedir.

ANTALYA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK