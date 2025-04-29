Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.224,84 %-0,88
        DOLAR 38,4486 %0,05
        EURO 43,8169 %-0,28
        GRAM ALTIN 4.108,83 %-0,57
        FAİZ 46,98 %-0,80
        GÜMÜŞ GRAM 40,86 %-0,33
        BITCOIN 95.365,00 %0,91
        GBP/TRY 51,5633 %-0,26
        EUR/USD 1,1377 %-0,38
        BRENT 64,15 %-2,60
        ÇEYREK ALTIN 6.717,94 %-0,57
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Antalya Havalimanı'na 2,5 milyar avroluk finansman sağlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Antalya Havalimanı'na 2,5 milyar avroluk finansman sağlandı

        TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, Antalya Havalimanı işletme ve genişleme projesi için toplam 2,5 milyar avro tutarında, 13,5 yıl vadeli uzun dönemli finansman anlaşmasını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 22:08 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Havalimanı'na 2,5 milyar avroluk finansman sağlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanı işletme ve genişleme projesi uzun dönemli finansman paketini Akbank, Alpha Bank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Bank of China, Deutsche Bank, German Investment Corporation (DEG), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), National Bank of Greece, QNB, TEB, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nda oluşan konsorsiyum tarafından sağlandı.

        TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, Antalya'daki genişleme çalışmalarının ilk aşamasını üç yıldan kısa sürede tamamladı. Ortaklık imtiyaz süresi içinde havalimanının kapasitesini 80 milyon yolcunun üzerine çıkaracak.

        T2 dış hatlar ve iç hatlar terminallerinin toplam alanı yaklaşık iki katına çıkarak sırasıyla 225 bin metrekare ve 75 bin metrekare oldu. Toplam ticari alanlar yaklaşık üç katına çıktı ve T2'deki lounge, yiyecek ve içecek ve duty-free alanları tamamen yeniden tasarlandı.

        REKLAM

        Apronda 1,4 milyon metrekare alan eklenerek, uçak park alanlarının sayısı önemli ölçüde artırıldı ve 202'ye ulaştı. Çok katlı otopark, yeni taksi yolları, bağlantı yolları, uçak bakım hangarları, genel havacılık terminali ve diğer tesisler birinci faz yatırım kapsamında tamamlandı.

        2024'TE 38 MİLYON YOLCU

        Antalya Havalimanı 2024'te 52 ülkede 229 destinasyona (214 uluslararası ve 15 iç hat) uçan toplam 105 hava yoluna hizmet verirken, tarihindeki en yüksek trafiği olan 31,7 milyon dış hat ve 6,6 milyon iç hat yolcusuna hizmet sundu.

        TAV Havalimanları ve Fraport'un 2018'den beri ortak olarak işlettikleri havalimanını ortaklığı, Aralık 2021'de yapılan ihale ile işletme süresini 2051 sonuna kadar uzattı.

        Aralık 2026'da başlayacak 25 yıllık dönem için toplam 7,25 milyar avro + KDV kira ödenecek. Toplam imtiyaz ücretinin dörtte biri Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) peşin olarak ödendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Finans Başkan Yardımcısı (CFO) Burcu Geriş, Antalya Havalimanı projesinin ilk etabını tamamlarken uzun dönemli finansman anlaşmasını da kapatmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

        Antalya'nın Akdeniz'in en büyük turizm merkezi ve Türkiye'nin dış hat trafiği açısından ikinci büyük havalimanı konumunda olduğunu aktaran Geriş, "Bu stratejik yatırım, bölgenin kalkınması ve uzun vadeli gelişimi açısından büyük öneme sahip. Türkiye'den ve uluslararası finans kuruluşları ve bankaların katıldığı bu anlaşma, projeye Türkiye turizm endüstrisine ve geçmişten bu güne gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalara duyulan güvenin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı