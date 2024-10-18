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        Haberler Gündem Güncel Antalya Havalimanında güvenlik görevlisi kadına forklift çarptı | Son dakika haberleri

        Antalya Havalimanında güvenlik görevlisi kadına forklift çarptı

        Antalya Havalimanında forklift'in çarptığı kadın güvenlik görevlisi ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:46
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        Havalimanında kadına forklift çarptı!
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        Antalya Havalimanında 16 Ekim günü apron içerisinde yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması üzerine aprona forklift istendi.

        Forklift sürücüsü Hasan Burak Güner geriye doğru manevra yaparken, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DURUMU KRİTİK

        Ağır yaralanan Kurt, havalimanındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ameliyata alınan ve şu anda yoğun bakımda tedavisi devam eden Selin Kurt'un durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        FORKLİFT SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Kazanın ardından Hasan Burak Güner gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilen Güner, tutuklandı.

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        #Antalya Havalimanı
        #forklift
        #güvenlik görevlisi
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