Antalya Kültür Yolu Festivali başladı

Antalya Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Törene; Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada;

“Mustafa Kemal Atatürk’ün,“Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği bu eşsiz şehir; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla ülkemizin dünyaya açılan en güçlü vitrini, medeniyetler mirasının Akdeniz’deki en kıymetli durağı” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada Antalya’nın coğrafi ve kültürel önemine de değindi:

“Antalya’mız; dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri, turizmin başkenti, kültür ve dünya miraslarının kesişim noktası, Akdeniz’in en parlak hatta tabiri caizse kutup yıldızı.”

“Patara’dan Perge’ye, Kaleiçi’nden Aspendos’a; her köşesinde tarih, kültür, sanat ve yaşanmışlık barındıran bu tarih kokan şehir, bugünden itibaren dokuz gün boyunca yine kültür ve sanatla anılacak, Antalyalı hemşerilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerimize farklı deneyimler yaşatacak.”

SÜRREALİZMDEN ZAMANSIZ SANATA: ANTALYA’DA RENKLİ SERGİ DURAKLARI

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol heyeti, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde yer alan “Sır” sergisini ziyaret etti.

Geleneksel formları çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan bu sergi, izleyicileri sanatın gizemli dünyasında derin bir keşfe davet ediyor. Program kapsamında Antalya Kültür Sanat (AKS) bünyesinde yer alan iki önemli sergi de ziyaret edildi.

“Rene Magritte: Sürrealist Kıvılcım” sergisi izleyicilere düş ile gerçeğin sınırlarını sorgulatan bir deneyim sunarken, “Zamanın Katmanları” sergisi geçmiş ile bugünü buluşturarak sanatın zamansız dönüşümünü ortaya koyuyor.

Ziyaretler, kentin simge yapılarından Hadrian Kapısı’nda yer alan “Art Meydan” sergisi ile devam etti. Tarihî atmosferiyle dikkat çeken bu alanda kurulan sergi, antik mirasın izlerini çağdaş sanatla buluşturarak ziyaretçilere etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Gün boyunca süren ziyaret programı, Antalya Kültür Yolu Festivali’nin sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren zengin içeriğini gözler önüne serdi.