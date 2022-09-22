Döşemealtı Belediyesi'nde zimmet operasyonu 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'nde Sayıştay heyetinin yaptığı inceleme sonunda, 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğinin belirlenmesi üzerine 2 belediye çalışanı görevden alındı, 1 kişi gözaltına alındı.

Döşemealtı Belediyesi'nde, Sayıştay heyeti tarafından inceleme yapıldı. Araştırmalarda organize bir şekilde 6,5 milyon liranın üzerinde zimmete para geçirildiğini belirleyen Sayıştay heyeti, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü F.Ç. ile Mali Hizmetler Müdürü İ.T. görevden alındı. DHA'nın haberine göre; operasyon kapsamında bir belediye çalışanı da gözaltına alındı. Belediyede idari ve adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.