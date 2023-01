Antalya trafiğine

"YAKINDA 18 SINIFLI KREŞİMİZİ HİZMETE AÇIYORUZ"

Kepez ilçesinde hizmete açtıkları sağlık merkezinin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, vatandaşlara ağız diş sağlığı, evde bakım, sünnet, psikolojik danışmanlık gibi hizmetleri sosyal güvence aramaksızın ücretsiz verdiklerini dile getirdi. Başkan Böcek, seçim beyannamesinde olmamasına rağmen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlattıklarını ve inşaatın hızla devam ettiğini ifade etti. Her ilçeye bir kreş sözü olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, "Çok yakında Kepez Kanal Mahallemizde 18 sınıflı 360 çocuk kapasiteli kreşimizi de hizmete açıyoruz” dedi.

SOKAK HAYVANLARINA MODERN TESİS

Başkan Muhittin Böcek, Antalya'daki sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern tesislerinden birini Kepez’de kazandırdıklarını ifade ederek, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin 1321 kedi ve 732 köpek kapasitesiyle hizmet vermeye başladığını söyledi. Halkı ucuz ve sağlıklı, güvenilir et ve et ürünleriyle buluşturan Halk Et Projesi'nin ilk mağazasını Kepez'de açtıklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, Halk Et'in uygun fiyatıyla vatandaşların ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.