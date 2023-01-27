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Haberler Gündem Antalya trafiğine "akıllı kavşak" sistemi geliyor
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Antalya trafiğini rahatlatacak "akıllı kavşak" sistemi yakında devrede

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, yabancı göçüyle birlikte yeni araçların eklendiği kent trafiğinin rahatlatılmasına yönelik çalışmalara da değindi. 70’e yakın kavşakta düzenleme yaptıklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, şimdi de 99 kavşakta "akıllı kavşak" uygulaması başlattıklarını belirterek, sistemin bir aya kadar tam olarak devreye gireceğini söyledi

Antalya trafiğine
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İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kepez ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, sorun talep ve önerilerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Kepez Muhtarlar Buluşması'na Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları ve bürokratlar katıldı.

Toplantıda Kepez ilçesinde görev yapan muhtarların yanı sıra CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz, İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş de yer aldı.

"HEP MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞTIK"

Antalya'yı ve Kepez'i konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, 17 Şubat'ta siyaset ve başkanlık döneminde 29. yılına gireceğini hatırlatarak, "Bugüne kadar hep muhtarlarımızla birlikte çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Kepez ilçemize yaptığımız yatırım ve hizmetleri anlatırken, sizlerin de görüş ve önerilerinizi dinlemek üzere bugün bir aradayız. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için 7/24 hizmet etmek boynumuzun borcu" dedi.

"KEPEZ ANTALYA'NIN EN ÖNEMLİ İLÇELERİNDEN BİRİ"

Kepez'in Antalya'nın en önemli ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçenin alt yapısına yönelik önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. 2019 yılından bu yana Kepez'de ASAT tarafından 879 milyon 736 TL bin liralık yatırım gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Böcek, "190 km içme suyu ve 25 mahallede 143 km kanalizasyon çalışması yapıldı. Altınova Orta, Altınova Düden, Teomanpaşa, Yeşilyurt, Hüsnü Karakaş ve Ulus mahallelerinde 8 adet yağmur suyu sondaj çalışması, 33 km yağmur suyu imalatı ASAT tarafından gerçekleştirildi" diye konuştu.

"YAKINDA 18 SINIFLI KREŞİMİZİ HİZMETE AÇIYORUZ"

Kepez ilçesinde hizmete açtıkları sağlık merkezinin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, vatandaşlara ağız diş sağlığı, evde bakım, sünnet, psikolojik danışmanlık gibi hizmetleri sosyal güvence aramaksızın ücretsiz verdiklerini dile getirdi. Başkan Böcek, seçim beyannamesinde olmamasına rağmen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlattıklarını ve inşaatın hızla devam ettiğini ifade etti. Her ilçeye bir kreş sözü olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, "Çok yakında Kepez Kanal Mahallemizde 18 sınıflı 360 çocuk kapasiteli kreşimizi de hizmete açıyoruz” dedi.

SOKAK HAYVANLARINA MODERN TESİS

Başkan Muhittin Böcek, Antalya'daki sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern tesislerinden birini Kepez’de kazandırdıklarını ifade ederek, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin 1321 kedi ve 732 köpek kapasitesiyle hizmet vermeye başladığını söyledi. Halkı ucuz ve sağlıklı, güvenilir et ve et ürünleriyle buluşturan Halk Et Projesi'nin ilk mağazasını Kepez'de açtıklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, Halk Et'in uygun fiyatıyla vatandaşların ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

GENÇLİK KAMPI VE ÖĞRENCİ YURDU

Kepezaltı'nda Hayvanat Bahçesi yanında yer alan 15 dönümlük alan içindeki binayı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'ne dönüştürdüklerini belirten Başkan Böcek, ilk misafirlerini ağırlamaya hazırlanan 60 yatak kapasiteli kampta gençlerin spor, sanat ve sosyal projelerle buluşturulacağını aktardı. Başkan Muhittin Böcek, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için Kepez ilçesinde açtıkları kız ve erkek öğrenci yurdunun yüksek ev ve yurt kiraları karşısında öğrencilere destek olduğunu ifade etti.

ELEKTRİKLE KUYULARDAN ÇIKARILAN İÇME SUYU

İçme suyunu kuyulardan elektrikle çıkaran Antalya'da, enerji fiyatlarındaki artışa rağmen suya indirim yaptıklarını belirten Başkan Böcek, "Antalya'da mesken abonelerinde 5 tona kadar suyun tonu 1 lira, bir ekmek parası oldu. Bu indirimden 1 milyon 201 bin 660 mesken yararlanıyor. Esnaf için 10 tona kadar suyun tonu 23.60 liradan 11 liraya indirdik. Engelli kardeşlerimizin indirim oranını yüzde 10'dan 40'a çıkardık. Belediyeden yardım alan ailelere 10 ton suda ücret almıyoruz. GES'lerimizle katkı koyarak suda indirim gerçekleştirdik” diye konuştu.

"AKILLI KAVŞAK" UYGULUMASI BİR AYA KADAR DEVREDE

Ulaşım konusuna da değinen Başkan Muhittin Böcek, 2019 yılından bu yana Antalya'da kayıtlı araç sayısının 236 bin arttığına dikkati çekerek, buna yabancı göçüyle birlikte birçok yabancı aracın da eklendiğini, Antalya'nın nüfusa oranlandığında en fazla araca sahip il olduğunu hatırlattı. 70'e yakın kavşakta düzenleme yaptıklarını belirten Böcek, şimdi de 99 kavşakta "akıllı kavşak" uygulaması başlattıklarını, bir aya kadar sistemin tam olarak devreye gireceğini anlattı.

Başkan Böcek, muhtarları tek tek dinleyerek, sorun ve taleplerin çözümü için çalışma arkadaşlarına talimatlar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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