Antalya ve Denizli "su" için kardeş belediye oldu

Değişen iklime uyum sürecinde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"ne Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de dahil oldu.

ASAT Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen programda protokole ASAT adına Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt imza attı.