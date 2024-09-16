Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Sam Larsson ve 90+8'de Braian Samudio kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 84. dakikada Salih Kavrazlı'dan geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 7 puana yükseldi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.