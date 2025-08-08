Habertürk
        Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den taraftarlara çağrı! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den taraftarlara çağrı!

        Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Süper Lig'de sezonun ilk maçının önemli olduğunu belirterek, taraftarın Kasımpaşa karşılaşmasında tribünleri doldurmasını beklediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 20:57 Güncelleme: 08.08.2025 - 20:57
        Rıza Perçin'den taraftarlara çağrı!
        Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, yaptığı yazılı açıklamada, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu olarak yaklaşık bir aydan bu yana olağanüstü çaba ile "olmaz" denileni başararak bugünlere geldiklerini aktardı.

        Birçok zorlukla karşılaştıklarını, karşılarına çıkan ve çıkarılan sorunları aştıklarını anlatan Perçin, yapılanları kamuoyuyla detaylı paylaşacaklarını kaydetti.

        Perçin, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Kasımpaşa'yı konuk edeceklerini ühatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "O büyük gün geldi. İlk günden bu yana camiamızdan beklentimiz olan taraftarımızın desteğini gösterme zamanı. Yarın 2025-2026 sezonunun ilk müsabakasında sizlerle buluşma vakti. 9 Ağustos Cumartesi günü evimiz Corendon Airlines Park'ta ilk müsabakamıza çıkıyoruz. Bize göre olağanüstü olarak nitelendirdiğimiz emeğimizin taçlandırılması sizlerin elinde. Şimdi el ele, omuz omuza, gönül gönüle olma vakti. Sizleri ilk düdükten son düdüğe, sesimizin gittiği, nefesimizin yettiği kadar takımımızı desteklemeye çağırıyorum. Her sezonun ilk maçı önemlidir. Ancak bu sezonun ilk maçı çok daha önemli. Bu nedenle sizlerden beklentimiz işinizi, gücünüzü, tatilinizi, aile programlarınızı, eğlencenizi 1 günlüğüne ertelemeniz, takımımıza güç vermenizdir. Bir düğün günü olarak gördüğümüz bu günde sizlerle birlikte olabilmek, kazanacağımız zaferi birbirimize sarılarak kutlamak en büyük dileğimdir. Haydi Antalyasporlular, gün birlik ve beraberlik günüdür. Yarın saat 21.30'da Corendon Airlines Park'ta hepinizi Antalyaspor'umuzu desteklemeye bekliyorum."

