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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor BJK maçı muhtemel 11'ler ve kadrolar - Beşiktaş Haberleri

        Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Süper Lig'in 11. haftasında günün kapanış maçı Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Sezon itibariyle inişli çıkışlı bir grafik çizen iki takımın mücadelesi, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Antalyaspor Beşiktaş maçının başlama saati ve takımların muhtemel 11'leri...

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        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:57
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        Antalyaspor Beşiktaş maçı için beklenen gün geldi çattı. Süper Lig'de günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İşte hem kırmızı beyazlı hem de siyah beyazlı futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmaya dair bilgiler...

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        BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

        Süper Lig 11. haftasına sahne olacak Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal Rakip, Dario Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa.

        Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Onana, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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