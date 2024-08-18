Antalyaspor'dan Beşiktaş'a 23. saniyede gol!
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, maçın hemen başında geriye düştü. Akdeniz ekibi, 23. saniyede Samudio'nun golüyle öne geçerken, bu gol Antalyaspor tarihinin en erken Süper Lig olarak kayıtlara geçti.
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta gol perdesi erken açıldı. Konuk ekip Antalyaspor, maçın henüz 23. saniyesinde fileleri havalandırarak öne geçti.
Beşiktaş savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrası Larsson'un pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Samudio, yerden düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Samudio'nun 23. saniyede kaydettiği gol, Antalyaspor kulüp tarihinin Süper Lig'deki en erken golü olarak kayıtlara geçti.