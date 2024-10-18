Antalyaspor- Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Lige verilen milli aranın ardından sarı kırmızılılar, gözünü Antalyaspor maçına çevirdi. Lig'de oynadığı maçlarda tek puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşayan cimbom 22 puanla birinci sırada yer alıyor. Öte yandan Alex De Souza yönetiminde 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrılan Antalyaspor 14. basamakta bulunuyor. Peki, Antalyaspor- Galatasaray mücadelesi ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...