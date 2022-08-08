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Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, maçı değerlendirdi

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  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA

    Galatasaray’ın “cüretkar“ kadrosu nasıl gol atamaz diye düşünürken, son dakikada oyuna giren “eski toprak“ Gomis, topla ilk buluşmasında “hayat öpücüğü“ oldu… Golcülük başka bir iş… Gomis yaşı - başı ne olursa olsun büyük golcü... Bu golde, bu son dakika golünde Antalya’nın savunmada sadece üç adamla yakalanması tam bir futbol faciasıydı…
  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri

    Ama bu maçın bir kazananı olacak, o takım Galatasaray’dı… Galatasaray bu sezon mutlu bir hikaye yazabilir… İtalya liginde kök - budak salan Mertens geldi, savaşcı ruhuyla Galatasaray‘ın yeni Melo‘su olacağı iddia edilen Torreira geldi… Kadro bayağı kaliteli... Bu takım üstüne koyarak devam eder...
  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri

    ERMAN TOROĞLU

    Galatasaray'a daha gelecek oyuncular var. Şu görülüyor ki Galatasaray bu sene şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak. Okan Buruk takıma belli bir şeyler vermiş, bu gözüküyor… Daha da verecektir herhalde. Keyifli bir maç oldu.
  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri

    AHMET ÇAKAR

    Son dakikalarda Okan Buruk, Gomis'i oyuna aldı. Gomis bir santrforun vuruş tekniğinin ne kadar önemli olduğunu belgelercesine iyi vurdu. Orta sahadan çıkılan müthiş bir atak, sola Gomis'e gönderilen top, ve onun da ayak içiyle uzak köşeye vuruşu... Mükemmel bir atak ve vuruş tekniğini bir arada izledik.
  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri

    LEVENT TÜZEMEN

    Orta sahadaki uyumsuzluk, Galatasaray'ın hücuma organize çıkmasını engelledi. Oysa Midtsjö kamptan hazır olarak gelmişti ve ilk 11'de başlaması gerekirdi. O Midtsjö, Gomis'e "Al golü at" pasını verdi ve sezona Galatasaray'ın galibiyetle başlamasını sağladı. Okan Hoca'nın son anda çift forvete geçmesi da galibiyette pay oynadı.
  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri

    RIDVAN DİLMEN

    Futbol takım oyunudur. Tutan atan büyük avantajlıdır. Muslera tuttu, Gomis attı. Bugünkü şartlarda Antalya'yı ancak böyle yenersiniz. Okan Hoca da Nuri Hoca da oyunu 0-0'a götürmeye başladılar. Bu şartlarda Galatasaray için müthiş bir 3 puan. Büyük kulüplerin iyi başlaması takımları havaya sokar.
  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri

    UĞUR MELEKE

    Galatasaray’ın hikayesi topu Seferovic’le buluşturabildiğinde değişiyor. Seferovic oynuyor, oynatıyor. Dün belki çok etkili değildi. Ama 90’da istediği topu alınca hücumu organize etti ve skoru getirdi takımına. Dün Galatasaray bir geçiş hücumuyla kazandı ama az sayıda organize hücum yapabildiklerinin de altını çizmek gerek.

     
  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri

    Seferovic gol pozisyonu dışında topla çok az sayıda buluştu. Boey şaşkındı, ciddi de özgüven kaybı söz konusu. Oliveira didindi ama orta sahada yardıma ihtiyacı var. Torreira’nın katılımı sanırım Oliveira’nın verimini de artıracaktır.

     
  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri
  • Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları: Rıdvan Dilmen: Bu şartlarda müthiş... - Galatasaray GS Haberleri

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