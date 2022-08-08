Antalyaspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

ERMAN TOROĞLU

Galatasaray'a daha gelecek oyuncular var. Şu görülüyor ki Galatasaray bu sene şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak. Okan Buruk takıma belli bir şeyler vermiş, bu gözüküyor… Daha da verecektir herhalde. Keyifli bir maç oldu.