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Antalyaspor - Giresunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor'u ağırlayan Antalyaspor, iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Antalyaspor - Giresunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralarda yer alan iki ekip Antalyaspor ile Giresunspor, 19. haftada kozlarını paylaştı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Antalyaspor'un gollerini 4'te yeni transfer Doğukan Sinik ile 59'da Luiz Adriano kaydetti.

Giresun'un golleri ise 40'ta Borja Sainz ile 79'da Rijad Bajic'ten geldi.

FERNANDO KIZARDI!

Antalyaspor'da ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Fernando, 61. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla puanını 18 yaparken, yeşil-beyazlılar ise 20 puana yükseldi.

Antalyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükselirken, Giresunspor'un üç puan hasreti ise 3 maça çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı (Dk. 83 Kudryashov), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk. 67 Cemali Sertel), Doğukan Sinik (Dk. 57 Nakajima), Luiz Adriano (Dk. 83 Mehmedi)

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano (Dk. 78 Görkem Sağlam), Mejia, Sergio, Borja Sainz, Kuwas (Dk. 55 Savicevic), Bajic

Goller: Dk. 4 Doğukan Sinik, Dk. 59 Luiz Adriano (Antalyaspor), Dk. 40 Borja Sainz, Dk. 79 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Fernando (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Cemali Sertel, Dk. 90+9 Ufuk Akyol, Dk. 90+13 Kudryashov (Antalyaspor) Dk. 90+8 Savicevic, Dk. 90+9 Alper Uludağ, Dk. 90+13 Mejia, Dk. 90+13 Arias (Bitexen Giresunspor)

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