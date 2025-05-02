Antalyaspor - Konyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Antalyaspor, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü Ramzi Safuri kaydetti. Konyaspor, 45. dakikada Kramer'le penaltı atışından yararlanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Alt sıraları da yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Akdeniz ekibine üç puanı getiren golü 62. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.
KONYASPOR PENALTI KAÇIRDI, 10 KİŞİ KALDI
Konyaspor, 45. dakikada Blaz Kramer'le penaltı atışından yararlanamazken, 86. dakikada ise Melih İbrahimoğlu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıp takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 2 maç sonra kazanan Antalyaspor puanını 43'e yükseltip düşme hattıyla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı.
Süper Lig'de 3 maç sonra kaybeden Konyaspor ise 43 puanda kaldı.