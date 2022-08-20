14' Fernando
STAT: Corendon Airlines Park
SAAT: 21:45
HAKEM: Volkan Bayarslan
YAYIN: BeIN Sports 1
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Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Sam Larsson, Ndao, Luiz Adriano, Haji Wright
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius
MAÇTAN NOTLAR
Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almayacak.
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