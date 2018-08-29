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Yani sağlıklı beslenme adına her gün bir avuç fındık ne derece yararlı ise bir avuç Antep fıstığı da en az o kadar yararlıdır. Dolayısı ile günlük bir avuç fındık tüketimi yerine bir avuç Antep fıstığının tercih edilmesi oldukça uygundur” diye konuştu.