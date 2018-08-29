Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Nur Güler, ülkemizdeki Antep fıstığı hasadının yüzde 85'inin Gaziantep’te yapıldığını belirtti. Mutfak zenginliği ile dünyaca tanınan kentte Antep fıstığının tatlılarda ve hatta kebaplarda bile kullanılan sert kabuklu bir meyve olduğunu kaydeden Güler, Antep fıstığının total antioksidanlar yönünden zengin bir içeriğe sahip olduğunu söyledi
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Nur Güler, Antep fıstığının sağlıklı beslenmedeki önemine dikkat çekerek, her gün bir avuç fıstık tüketilmesini önerdi.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Güler, Antep fıstığının total antioksidanlar yönünden zengin bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.
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“Kabuklu fıstık daha çok antioksidan içerir”
Güler, fıstığın sağlık açısından faydaları anlatarak, “Antep fıstığının tüketim şeklide bu konuda oldukça önemlidir. Çünkü Antep fıstığının yaygın bir tüketim türü olan fıstık ezmesi, fıstığın içerdiği total antioksidanların yaklaşık dörtte birini içerir.
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Kabuk içermeyen fıstıklar, kabuklu fıstıkların içerdiği antioksidanların yüzde 50’sinden daha az antioksidan içerirler. Ayrıca sadece iç şeklinde satın alınan Antep fıstığı ise kabuklu satın alınanlara nazaran çok daha az antioksidan içerir. Fıstık antioksidanlarının önemli bir kısmı kabukta (pelikül) yer alır ve dış kabuğu açılmadan saklanan fıstıklar, kabuğu kırılıp iç şeklinde saklanan fıstıklara kıyasla daha fazla antioksidan içerirler” dedi.
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“Vejeteryanlar için iyi bir besin kaynağı”
Antep fıstığının E vitamini açısından zengin olması nedeniyle vejeteryanlar için de önemli bir besin kaynağı olduğunu anlatan Güler, “Antep fıstığı E vitamininden zengin olup, doygunluk hissi oluşturur. Dolayısıyla Antep fıstığı bu yönüyle ve içerdiği bitkisel protein, doymamış yağ asitleri, antioksidan, flavonoidler ve posa nedeniyle tüm insanlar ve özellikle de vejetaryenler için oldukça iyi bir besin kaynağıdır” şeklinde konuştu.
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Kan şekerinin yükselmesini önlüyor
Diyetisyen Güler, Antep fıstığının tokluk kan şekerinin de yükselmesini önlediğini vurgulayarak, “Antep fıstığının tokluk kan şekerinin yükselmesini önlediği, karbonhidrat toleransını düzelttiği ve diyabetik komplikasyonları önlediği Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ile Kardiyoloji Anabilim Dalı'nın yaptığı ortak bir çalışmayla belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.
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Aneminin önlenmesinde bol tüketilmeli
Güler, özellikle kadın ve çocuklarda görülen anemi hastalığının önlenmesinde Antep fıstığı tüketilmesinin önemli bir tercih olacağını söyleyerek, “Ülkemizdeki kadınlar ve çocuklarda önemli bir problem olan aneminin önlenmesinde, osteoporozun korunmasında zengin demir, B vitaminleri ve kalsiyum içeriği ile Antep fıstığı, güzel bir seçim olacaktır ve sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak tüketiminden çekinilmemelidir” dedi.
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Her gün bir avuç fıstık önerisi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Güler, Antep fıstığının iyi kolesterolü arttırması nedeniyle de doymuş yağlar yerine tercih edilebilecek düşük yağlı bir yiyecek olduğunu da vurgulayarak, herkesin günde bir avuç fıstık tüketmesi konusunda öneride bulundu. Güler, “Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin günde bir avuç (100 gram) Antep fıstığı tüketmeleri sağlıklarına olumlu katkı yapacaktır.
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Diyette alınan Antep fıstığı tüketimi ile doymuş yağların yerini doymamış yağlar aldığından mevcut Amerikan Kalp Birliğinin ilkeleri ile uyumludur. Halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolünü artırma yeteneğiyle de total yağ alımını daha serbest hale getirmektedir.
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Antep fıstığı yüksek oranda doymamış yağ asidi içermektedir. Doymuş yağların yerine hipolipidemik (düşük yağlı) diyetlerde Antep fıstığı alternatif bir yiyecek olarak tercih edilebilir” ifadelerine yer verdi.
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Her gün bir avuç fıstık önerisini yineleyen Güler, “Sonuç olarak Antep fıstığının insan sağlığına etkileri açısından diğer sert kabuklu yemiş türleriyle yapılmış olan önceki çalışmalarla aynı doğrultuda özelliklere sahip olduğu görülmektedir.
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Yani sağlıklı beslenme adına her gün bir avuç fındık ne derece yararlı ise bir avuç Antep fıstığı da en az o kadar yararlıdır. Dolayısı ile günlük bir avuç fındık tüketimi yerine bir avuç Antep fıstığının tercih edilmesi oldukça uygundur” diye konuştu.
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