Anthony Musaba: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Anthony Musaba, açıklamalarda bulundu.

Gösterdikleri reaksiyonun altının çizen Musaba, "Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bugünkü diğer önemli nokta, takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon. Önemli ve değerli bir 3 puan kazandık. Ben de atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Bugün kazandık. En önemlisi buydu, galibiyetti." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI VE FORMANIN AĞIRLIĞI VAR"

Fenerbahçe camiasının büyüklüüğünü vurgulayan Musaba, "İlk maçında iki asist yapmıştım, özel bir andı. Çok büyük bir camiadayım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, formanın ağırlığı çok büyük. İlk maçımda yaptığım asistlerle birlikte mutluluğum, duygularım tavan yaptı. Bugün de ilk golümü attım. Bu andan dolayı da çok mutluyum. Fenerbahçe'ye biraz katkı sağlamak bile büyük keyif. Her futbolcuya Fenerbahçe'de oynamak nasip olmaz. Fenerbahçe'deyseniz en iyisini yapmanız gerekiyor. Bu anlamda ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, antrenmanlarda ve maçlarda." dedi.