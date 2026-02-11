Canlı
        Antibiyotik direncine karşı laboratuvar üretimi virüsler geliştirildi | Sağlık Haberleri

        Antibiyotik direncine karşı laboratuvar üretimi virüsler geliştirildi

        Bilim insanları, laboratuvar ortamında tamamen sentetik virüsler ürettiklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:38 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:38
        Antibiyotik direncine karşı laboratuvar üretimi virüsler geliştirildi
        New England Biolabs ve Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar, hastanelerde sıkça görülen dirençli bir bakteriyi hedef alan virüsü 28 farklı sentetik DNA parçası kullanarak inşa ettiklerini bildirdi.

        Uzmanların geliştirdiği bu yeni teknikle fiziksel bir virüs örneği gerekmeden, sadece sekans verisiyle virüsün tüm genomunun hücre dışında birleştirildiği ve laboratuvar ortamında aktif bir avcıya dönüştürüldüğü belirtildi. Ayrıca kişiselleştirme imkanı sunan bu yöntemle virüsün kuyruk liflerinin değiştirilerek farklı bakteri türlerini hedef almasının sağlandığı da aktarıldı.

        Bilim insanları, bu yeni yöntemin tehlikeli patojenlerin laboratuvarda saklanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha güvenli ve hızlı bir tedavi imkanı sunacağını kaydetti. Özelleştirilmiş virüslerin sipariş üzerine üretilebilmesinin, hem hastalıkların tedavisinde hem de içme suyundaki bakterileri tespit eden biyosensörlerin geliştirilmesinde kritik bir rol üstleneceği ifade edildi.

        Portekizli Oliviera estetik operasyon için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti: Türk adaletine güveniyorum

        İsviçre'den estetik operasyonu için Türkiye'ye gelen Portekiz asıllı Aida Alexander Oliviera (23), Şişli'deki klinikte olduğu ameliyatın ardından hayatını kaybetti. (DHA)

