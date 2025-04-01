Antik dönemin sanatçılar kenti Teos ayağa kaldırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras projesi kapsamında, geçmişi milattan önce 1000'li yıllara uzanan Teos Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığındaki kazı ekibi, antik kentin önemli yapılarında restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Milattan önce 3. yüzyılda şair, tiyatrocu ve müzisyenlerden oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği'ne ev sahipliği yapmasıyla bilinen, bu nedenle antik dönemin sanatçılar kenti olarak anılan kent, milattan önce 2. yüzyılda inşa edilen Dionysos Tapınağı'na da ev sahipliği yapıyor. Tapınak, Anadolu'daki Dionysos adına yapılan tapınakların en büyüğü olarak değerlendiriliyor.

DIONYSOS'UN SÜTUNLARI BİRLEŞTİRİLİYOR

Antik kentte 2010 yılından bu yana kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, AA muhabirine, kentin en önemli yapısı Dionysos Tapınağı'nı çevreleyen sütunların birleştirilme işlemlerine başladıklarını söyledi.

Helenistik dönemin ünlü mimarı Hermogenes tarafından inşa edilen tapınağı ayağa kaldıracaklarını ifade eden Kadıoğlu, "Türkiye'deki en büyük Dionysos Tapınağı'nı daha anlaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Yapısal ve tasarım açısından bazı sorunları var. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık ve yayın aşamasına geldik. Ayrıca, tapınağı kısmen ayağa kaldırarak turistik cazibesini artırmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu, tapınağı çevreleyen 26 sütunlu revakların restorasyonun devam ettiğini aktararak, "Tapınağın etrafındaki revaklardan 10 sütunu, üst yapısıyla birlikte restore ediyoruz. Bu yapıyı üç boyutlu hale getirerek, ziyaretçilerin daha iyi anlamasını sağlayacağız." dedi.

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TEOS'UN ZİYARETÇİSİ ARTIYOR

Teos'un milattan önce 1000 yılına kadar uzanan geçmişiyle, 12 İyon kentinden biri olarak öne çıktığına işaret eden Kadıoğlu, arkeolojik veriler ve seramik buluntularının, kentte 3000 yıl önce yerleşim olduğunu gösterdiğini anlattı.

Kadıoğlu, antik kentin müzisyenler, tiyatrocular, şairler ve sanatçılar için bir merkez olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: