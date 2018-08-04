Antofagasta - Curico Unido maç önü

Antofagasta ve Curico Unido, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Antofagasta 30 puanla 4. sırada, Curico Unido 17 puanla 11. sırada bulunuyor. Antofagasta son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Curico Unido son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 570 kodlu maçı oynayanlar; Antofagasta galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Curico Unido galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Antofagasta son haftadaki Curico Unido müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Curico Unido, Antofagasta karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Antofagasta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Antofagasta, kendi sahasında 17 gol attı, 9 gol yedi.

Curico Unido ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Curico Unido, 7 gol atarken 12 gol yedi.

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