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        Haberler Spor Voleybol Antonio Carraro Imoco: 3 - VakıfBank: 1 |MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Antonio Carraro Imoco: 3 - VakıfBank: 1 |MAÇ SONUCU

        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Antonio Carraro Imoco takımına 3-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 23:10 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:11
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        VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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        VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında İtalya'nın Antonio Carraro Imoco takımı ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

        İstanbul'da oynanan ilk maçı da 3-1 kaybeden son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

        VakıfBank, böylece 2012'den sonra ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına kalamadı.

        Organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını en fazla kazanan Türk takım ünvanına sahip.

        Çeyrek finalde VakıfBank'ı eleyen Imoco, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

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        Salon: Palaverde

        Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Roy Bensimon (İsrail)

        Antonio Carraro Imoco: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson Cook, De Kruijf (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bardaro, Bugg)

        VakıfBank: Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Acar, Busa, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

        Setler: 20-25, 25-18, 25-19, 25-16

        Süre: 94 dakika (23, 26, 25, 20)

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