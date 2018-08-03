Antwerp - Kortrijk maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Antwerp, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Kortrijk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Antwerp, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kortrijk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 387 kodlu maçı oynayanlar; Antwerp galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Kortrijk galibiyet oranı 3.75. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Antwerp son hafta oynanan Anderlecht maçında 2-1 yenildi.
Kortrijk ise Sporting Charleroi karşılaşmasında 2-0 kazandı.
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