Anya Taylor-Joy: Hiç bu kadar yalnız kalmamıştım

"GEORGE MILLER GİBİ BİRİNİN ELLERİNDE OLMALISINIZ"

Miller'la çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirten Taylor-Joy, 79 yaşındaki yönetmenin Furiosa karakterine dair çok net bir vizyonu olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti, "Böyle bir role girişecekseniz, George Miller gibi birinin ellerinde olmalısınız. Furiosa'nın savaş ifadesinin nasıl olacağına dair çok net ve katı bir yaklaşımı vardı. Filmin büyük bölümünde sadece gözlerimi kullanmama imkan tanıdı. Ağzın kapalı, duygu yok, gözlerinle konuş gibi bir şeydi. Hepsi bu, elimdeki tek şey buydu.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Shutterstock, Mega, Avalon