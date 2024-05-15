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        Haberler Dünyadan Anya Taylor-Joy: Hiç bu kadar yalnız kalmamıştım

        Anya Taylor-Joy: Hiç bu kadar yalnız kalmamıştım

        Anya Taylor-Joy, Mad Max serisinin yeni çıkacak devam filmi Furiosa: Bir Mad Max Destanı'nın çekiminde yaşadıklarını anlattı: Hiç bu kadar yalnız kalmamıştım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:16
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        ABD'li oyuncu Anya Taylor-Joy, Mad Max serisinin yeni çıkacak filmi 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı'nın çekiminde yaşadıklarını anlattı. Taylor-Joy, New York Times'ta yaptığı bir söyleşide, "Değişmek istedim. Büyüyüp gelişmekten başka seçeneğimin kalmayacağı çok uç bir duruma girmek istedim. Tam da böyle oldu" ifadelerini kullandı.

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        George Miller'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Furiosa karakterini canlandıran oyuncu, 6,5 ay süren çekimlerde, duygusal ve fiziksel bir testten geçtiğini belirtti.

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        "KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM HER ŞEY ÇOK ZORDU"

        28 yaşındaki aktris yeni filmde, Mad Max: Fury Road'da Charlize Theron'un canlandırdığı Furiosa'nın gençliğini oynuyor. Serinin yeni filminde sinemaseverler, Furiosa'nın yükselişinin ilk 15 yıllık kısmını izleyecek. Taylor-Joy, yorucu bir sürecin ardından çekimlerin 2022'de tamamlandığını belirterek şunları söyledi; "Hiç bu filmi yaparken hissettiğim kadar yalnız olmamıştım. Çok derinlere inmek istemiyorum ama kolay olacağını düşündüğüm her şey zordu."

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        Genç oyuncu, çekimler sırasında yaşadıklarını işlemesi için süreye ihtiyacı olduğunu ifade ederek "Bana bu soruları 20 yıl sonra tekrar sorun" dedi.

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        "GEORGE MILLER GİBİ BİRİNİN ELLERİNDE OLMALISINIZ"

        Miller'la çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirten Taylor-Joy, 79 yaşındaki yönetmenin Furiosa karakterine dair çok net bir vizyonu olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti, "Böyle bir role girişecekseniz, George Miller gibi birinin ellerinde olmalısınız. Furiosa'nın savaş ifadesinin nasıl olacağına dair çok net ve katı bir yaklaşımı vardı. Filmin büyük bölümünde sadece gözlerimi kullanmama imkan tanıdı. Ağzın kapalı, duygu yok, gözlerinle konuş gibi bir şeydi. Hepsi bu, elimdeki tek şey buydu.

        Fotoğraflar: Backgrid UK, Shutterstock, Mega, Avalon

        #Anya Taylor-Joy
        #Mad Max
        #george miller
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