Anyang - Ansan Greeners maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 2 maçında Anyang ile Ansan Greeners, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Anyang 20 puanla 10. sırada, Ansan Greeners 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Anyang, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ansan Greeners, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 462 kodlu maçı oynayanlar; Anyang galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ansan Greeners galibiyet oranı 0.00.
Anyang son hafta oynanan Busan I Park maçında 4-3 yenildi.
Ansan Greeners ise Suwon City karşılaşmasında 0-1 yenildi.
Anyang, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 15 gol yedi.
Ansan Greeners ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ansan Greeners, 4 gol atarken 10 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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