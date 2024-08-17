AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıt tarihleri takvimi 2024-2025: Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri kayıt takvimine odaklandı. Üniversitelerin paylaştıkları 2024-2025 akademik takvimi ile Açıköğretim Fakülteleri kayıt tarihleri belli oldu. Peki AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte 2024-2025 AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıt tarihleri takvimi…