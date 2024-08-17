Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıt tarihleri takvimi 2024-2025: Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

        AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıt tarihleri takvimi 2024-2025: Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

        Açıköğretim üniversite kayıt tarihleri 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Bir programa yerleşen öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Üniversiteyi açıktan okuyacak olan öğrencilerin gözü ise İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri kayıt tarihleri takvimine çevrildi. Peki Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte akademik takvime göre AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıt tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri kayıt takvimine odaklandı. Üniversitelerin paylaştıkları 2024-2025 akademik takvimi ile Açıköğretim Fakülteleri kayıt tarihleri belli oldu. Peki AÖF, ATA AÖF, AUZEF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte 2024-2025 AÖF, ATA AÖF, AUZEF kayıt tarihleri takvimi…

        2

        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

        Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı YKS İle Yerleşen Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu yayımlandı.

        Duyuruya göre, çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemleri, 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayacak ve 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 17:00’de sona erecek.

        3

        Başvuru işlemleri aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.

        Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Dönem Öğretim Materyal Ücretini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.

        4

        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

        Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile fakülte programlarına yerleşen öğrenciler için duyuru yayımladı.

        Buna göre, YKS sonuçlarına göre ATA AÖF’te bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elekronik kayıt işlemleri, 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

        5

        e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adayları ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler.

        6

        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYITLARI NE ZAMAN?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı YKS Kayıt Kılavuzu yayımlandı. Böylece 2024-2025 AUZEF başvuru ve kayıt tarihleri belli oldu.

        Buna göre Elektronik (E-Devlet) Kayıt İşlemleri 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında,

        Fakülte Kayıt İşlemleri: 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Yapay zeka tüp bebeğe de el attı! En uygun embriyoyu daha hızlı seçiyor
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi