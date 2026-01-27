AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2025-2026: AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?
AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından bahar dönemi kayıt yenileme süreci için geri sayıma geçildi. Bu noktada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzu araştırılmaya başlandı. Ders seçimi, kılavuzda belirtilen tarihler arasında aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sisteminden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacak. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, 2026 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Kılavuzu yayımlandı.
Kılavuza göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 13 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sisteminden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacak. Ders seçimi 13 Şubat Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.
Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
• Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecek.
• İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
• Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecek. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacak. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacak ve ödeme bilgileri buna göre oluşacak.
Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.
Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenileme tarihleri içinde AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasına başvurunuz.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
2. Dönem Öğrenci Katkı Payı
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22.30'a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
• İnternet Bankacılığı ile Ödeme
• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
• Mobil Bankacılık ile Ödeme
Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.