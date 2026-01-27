Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

• Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecek.

• İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

• Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecek. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacak. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacak ve ödeme bilgileri buna göre oluşacak.

Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.

Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenileme tarihleri içinde AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasına başvurunuz.