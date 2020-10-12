DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenimlerini Açıköğretim Fakültesi'nden devam ettirmek isteyen öğrenciler AÖF DGS kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. 14 Ekim'de başlayacak kayıtların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? Sorularının cevapları haberin devamında...

AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman?

AÖF DGS kayıt tarihleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklama yapıldı. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kurum tarafından yapılan açıklamada AÖF DGS kayıtlarının 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü sona ereceği belirtildi.

20 Ekim 2020 Salı günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecek.

AÖF DGS KAYIT NASIL YAPILIR?

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleştirilecektir.

AÖF DGS KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.