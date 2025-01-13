AÖF final sınav giriş belgesi yayınlandı! Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları hafta sonu yapılacak. AÖF güz dönemi final sınavları öncesi giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş yerleri de anadolu.edu.tr üzerinden paylaşıldı. İşte, Açıköğretim AÖF final sınav tarihleri ve giriş belgesi alma ekranı
AÖF final sınav giriş belgesi yayınlandı. Sınav giriş belgesinde adayların sınava katılacakları okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. İşte AÖF final sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama ekranı
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF final sınavı giriş yerleri AÖF tarafından yayımlandı. AOS öğrenci ekranından belgenizi alabilirsiniz.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025