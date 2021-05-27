AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Vize sınavına giren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu kez final sınavında ter dökecek. Peki, 2021 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak