Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği haber geldi. AÖF Güz dönemi final sınav tarihleri belli oldu. 16 Ocak'ta başlayan finalla önümüzdeki birkaç güne dağıtıldı. İşte AÖF sınav tarihleri...
AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
1. yarıyıl dersleri ve 5.yarıyılda okutulan fark dersleri sınav tarihleri:
16 Ocak 2021 Cumartesi
17 Ocak 2021 Pazar
18 Ocak 2021 Pazartesi
3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri sınav tarihleri:
23 Ocak 2021 Cumartesi
24 Ocak 2021 Pazar
25 Ocak 2021 Pazartesi
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