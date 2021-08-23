AÖF ikinci üniversite kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, eğitimlerine açıköğretim fakültesi üzerinden devam etmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte AÖF ikinci üniversite kayıtları hakkında...
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT NE ZAMAN?
Üniversitenin yayımladığı akademik takvimde yeni dönem için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ikinci üniversite kayıt işlemini yapabilecekler.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN
2021-2022 ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÜNİVERSİTE ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU
Bu duyuru;
2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;
- Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,
- Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.
Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp,
08 Ekim 2021 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir.
Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi : http://aoskayit.anadolu.edu.tr
Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.
Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLINE BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETLERİ
|Açıköğretim Fakültesi - Ön Lisans Programları
|Dönem Öğretim Gideri
|1
|Acil Durum ve Afet Yönetimi *
|₺ 505
|2
|Adalet
|₺ 365
|3
|Aşçılık
|₺ 395
|4
|Bankacılık ve Sigortacılık
|₺ 365
|5
|Bilgisayar Programcılığı
|₺ 395
|6
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|₺ 365
|7
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|₺ 395
|8
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|₺ 365
|9
|Çocuk Gelişimi
|₺ 395
|10
|Dış Ticaret
|₺ 365
|11
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı *
|₺ 505
|12
|Emlak Yönetimi
|₺ 365
|13
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon *
|₺ 505
|14
|Ev İdaresi
|₺ 365
|15
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|₺ 395
|16
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|₺ 365
|17
|İlahiyat
|₺ 365
|18
|İlahiyat (Arapça) **
|₺ 730
|19
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|₺ 365
|20
|İşletme Yönetimi
|₺ 365
|21
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|₺ 395
|22
|Kültürel Miras ve Turizm
|₺ 365
|23
|Laborant ve Veteriner Sağlık *
|₺ 505
|24
|Lojistik
|₺ 365
|25
|Marka İletişimi
|₺ 395
|26
|Medya ve İletişim
|₺ 395
|27
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|₺ 365
|28
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|₺ 365
|29
|Özel Güvenlik ve Koruma
|₺ 395
|30
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
|₺ 365
|31
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|₺ 395
|32
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|₺ 395
|33
|Sosyal Hizmetler
|₺ 365
|34
|Sosyal Medya Yöneticiliği
|₺ 365
|35
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|₺ 365
|36
|Spor Yönetimi
|₺ 365
|37
|Tarım Teknolojisi
|₺ 395
|38
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|₺ 365
|39
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri *
|₺ 475
|40
|Turizm ve Otel İşletmeciliği *
|₺ 475
|41
|Yaşlı Bakımı
|₺ 395
|42
|Yerel Yönetimler
|₺ 365
|43
|Web Tasarımı ve Kodlama
|₺ 395
|Açıköğretim Fakültesi - Lisans Programları
|Dönem Öğretim Gideri
|1
|Felsefe
|₺ 365
|2
|Görsel iletişim Tasarımı
|₺ 540
|3
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|₺ 365
|4
|Sağlık Yönetimi
|₺ 365
|5
|Sosyal Hizmet
|₺ 540
|6
|Sosyoloji
|₺ 365
|7
|Tarih
|₺ 365
|8
|Türk Dili ve Edebiyatı
|₺ 365
|9
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|₺ 365
|İktisat Fakültesi - Lisans Programları
|Dönem Öğretim Gideri
|1
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|₺ 365
|2
|İktisat
|₺ 365
|3
|İktisat (İngilizce)
|₺ 730
|4
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|₺ 365
|5
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
|₺ 730
|6
|Maliye
|₺ 365
|7
|Uluslararası İlişkiler
|₺ 365
|8
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) **
|₺ 730
|İşletme Fakültesi - Lisans Programları
|Dönem Öğretim Gideri
|1
|Havacılık Yönetimi
|₺ 365
|2
|İşletme
|₺ 365
|3
|İşletme (İngilizce)**
|₺ 730
|4
|Turizm İşletmeciliği
|₺ 365
|5
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|₺ 365
* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺110,00 fark ücreti eklenmiştir.
** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺730.00’dır. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺320.00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺410.00 fark oluşturulacaktır.
YORUMLAR