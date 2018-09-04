Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihlerini merak ediyordu. AÖF kayıt tarihleri Anadolu Ünivesitesi tarafından açıklandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri altında yer alan program ve dersler hakkında ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Türkiye Programları bağlantısından Fakülte ve Program seçilerek

ulaşılabilmektedir.

Anadolu Üniversitesi 19 lisans, 39 önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Batı Trakya, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan ile çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına Açıköğretim Sistemi ile öğretim hizmeti götürmektedir.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemi; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden oluşmakta olup eğitim-öğretim kredili sisteme dayalı olarak yürütülmektedir. Kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavı ve yaz okulunun bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin 45 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.

Kredili sistemde, önlisans programlarında güz dönemi 1. ve 3. yarıyıllardan, bahar dönemi 2. ve 4. yarıyıllardan; lisans programlarında güz dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllardan, bahar dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

Kredili sistemde ders geçme esası uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4.sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadır.

ÖSYS Yeni Kayıt

ÖSYS ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler ve orta öğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar internet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 3 - 10 Eylül 2018

Af Başvuru

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2018-2019 Öğretim Yılında 7143 sayılı Af kapsamında kayıt yaptırmak isteyen adaylar internet başvuru işlemlerini buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Kayıt Yenileme

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencilerimiz Güz Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini buradan yapabilirler.

Ders ekle-sil ve kayıt yenileme tarihi: 24 Eylül - 5 Ekim 2018

Yatay Geçiş Ders Ekleme İşlemleri

2018-2019 Öğretim Yılında Yatay Geçiş kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine kayıt yaptıranlar ders ekleme işlemini buradan yapabilirler.

Ders ekleme tarihi: 4 - 5 Ekim 2018

Af Kapsamında Kayıt Ders Ekleme İşlemleri

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin herhangi bir programından kaydı silinip 2018-2019 Öğretim Yılında af kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimizden, Fakülte tarafından atanan derslere ilave ders seçmek isteyenler Ders Ekleme işlemlerini buradan yapabilirler.

Ders ekleme tarihi: 4 - 5 Ekim 2018

Dikey Geçiş

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

İkinci Üniversite

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Yatay Geçiş

2018 Yatay Geçiş kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine kayıt hakkı kazanan adaylar İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Sağlık Lisans Tamamlama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Açıköğretim Fakültesi Sağlık Lisans Tamamlama (SLT) Programlarına yerleşen adaylar İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

ANADOLUYÖS Yeni Kayıt

ANADOLUYÖS ile kayıt hakkı kazanan adaylar internet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 3 - 10 Eylül 2018

Ek Yerleştirme

ÖSYS Ek Yerleştirme ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

İnternet Başvurusu için Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet başvurusu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.

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