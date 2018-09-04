SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
AÖF kayıt tarihleri
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

AÖF kayıt tarihleri belli oldu! Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri 2018

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri belli Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanmıştı. ÖSYS ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler için kayıtlar bugün başladı. İşte 2018- 2019 AÖF kayıt tarihleri...

04.09.2018 - 14:52 | Güncelleme:

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihlerini merak ediyordu.  AÖF kayıt tarihleri Anadolu Ünivesitesi tarafından açıklandı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri altında yer alan program ve dersler hakkında ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Türkiye Programları bağlantısından Fakülte ve Program seçilerek
ulaşılabilmektedir.

Anadolu Üniversitesi 19 lisans, 39 önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Batı Trakya, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan ile çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına Açıköğretim Sistemi ile öğretim hizmeti götürmektedir.

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemi; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden oluşmakta olup eğitim-öğretim kredili sisteme dayalı olarak yürütülmektedir. Kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavı ve yaz okulunun bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin 45 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.

Kredili sistemde, önlisans programlarında güz dönemi 1. ve 3. yarıyıllardan, bahar dönemi 2. ve 4. yarıyıllardan; lisans programlarında güz dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllardan, bahar dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

Kredili sistemde ders geçme esası uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4.sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadır.

ÖSYS Yeni Kayıt

ÖSYS ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler ve orta öğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar internet başvurularını buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 3 - 10 Eylül 2018

Af Başvuru

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2018-2019 Öğretim Yılında 7143 sayılı Af kapsamında kayıt yaptırmak isteyen adaylar internet başvuru işlemlerini buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Kayıt Yenileme

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencilerimiz Güz Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini buradan yapabilirler.
Ders ekle-sil ve kayıt yenileme tarihi: 24 Eylül - 5 Ekim 2018

Yatay Geçiş Ders Ekleme İşlemleri

2018-2019 Öğretim Yılında Yatay Geçiş kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine kayıt yaptıranlar ders ekleme işlemini buradan yapabilirler.
Ders ekleme tarihi: 4 - 5 Ekim 2018

Af Kapsamında Kayıt Ders Ekleme İşlemleri

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin herhangi bir programından kaydı silinip 2018-2019 Öğretim Yılında af kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimizden, Fakülte tarafından atanan derslere ilave ders seçmek isteyenler Ders Ekleme işlemlerini buradan yapabilirler.
Ders ekleme tarihi: 4 - 5 Ekim 2018

Dikey Geçiş

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler İnternet başvurularını buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

İkinci Üniversite

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Yatay Geçiş

2018 Yatay Geçiş kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine kayıt hakkı kazanan adaylar İnternet başvurularını buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Sağlık Lisans Tamamlama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Açıköğretim Fakültesi Sağlık Lisans Tamamlama (SLT) Programlarına yerleşen adaylar İnternet başvurularını buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

ANADOLUYÖS Yeni Kayıt

ANADOLUYÖS ile kayıt hakkı kazanan adaylar internet başvurularını buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 3 - 10 Eylül 2018

Ek Yerleştirme

ÖSYS Ek Yerleştirme ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler İnternet başvurularını buradan yapabilirler.
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

İnternet Başvurusu için Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet başvurusu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.

AÖF KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X